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İznik Roma Tiyatrosu’ndaki iskeletlerde veba bulgusu: Anadolu’nun en erken örneğine rastlandı
İznik Roma Tiyatrosu’ndaki iskeletlerde veba bulgusu: Anadolu’nun en erken örneğine rastlandı
Sputnik Türkiye
Bursa’daki İznik Roma Tiyatrosu kazılarında, Bizans dönemine tarihlenen nekropolde yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı ortaya çıkarıldı. Kemikler üzerinde... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa’nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu’nun güneyinde sürdürülen arkeolojik kazılarda önemli bir bulguya ulaşıldı. Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen nekropolde bulunan iskelet kalıntıları üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu’daki en erken veba örneği tespit edildi.Bu yıl temmuz ayında başlayan çalışmalarda, tiyatronun güneyindeki dış alana yoğunlaşan arkeologlar yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı ortaya çıkardı. İskeletlerin yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait olduğu belirlendi.İskeletlerde Anadolu’nun en erken veba örneğine rastlandıİznik Roma Tiyatrosu’nda kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteği ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yaklaşık 10 dönümlük alanda yürütülüyor.Tiyatronun ana yapısının dışındaki alanların da araştırıldığı çalışmalarda, Bizans dönemine tarihlenen nekropoldeki kemikler üzerinde yapılan incelemeler dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu.Kazı Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç, bulguya ilişkin şunları söyledi:"Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde, Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Bu çok önemli bir bulgu."Yaklaşık 20 bireye ait iskelet bulunduİznik Roma Tiyatrosu’ndaki çalışmalar 1980’li yıllarda başladı. Kazılar, 2016’dan itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi ekibi tarafından sürdürülüyor.Prof. Dr. Meriç, tiyatronun güneyinde 2015’te gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kemik bulunduğunu, bu yıl kazıların aynı bölgede yoğunlaştırıldığını belirtti.Temmuz ayının başından bu yana yaklaşık 20 iskelet buluntusuyla karşılaştıklarını aktaran Meriç, şunları kaydetti:"İskeletler, yetişkin kadın, erkek ve çocuk bireylere aitti. Anladık ki burası, bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanılmış."Mezarlar yaklaşık 1 metre derinlikte bulunduNekropoldeki mezarların yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte bulunduğu belirtildi. Bazı bireylerin üst üste, bazılarının ise tek başına gömüldüğü ve sistemli bir gömü yapıldığı tespit edildi.Bireylerin doğu yönüne bakacak ve elleri karınlarının üzerinde olacak biçimde gömüldüğünü anlatan Meriç, gömülerin Hristiyan defin geleneğiyle uyumlu olduğunu ifade etti.Meriç, mezarlarda bulunan eşyalara ilişkin ise şu bilgiyi verdi:"Çok fazla hediye yok. Birkaç tane boncuk bulduk. Bariz bir hediyeye rastlayamıyoruz."Uluslararası uzmanlar da araştırmalara katılıyorNekropol alanındaki araştırmalarda Kanada’daki McMaster Üniversitesi, ABD’deki Rutgers Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesinden farklı uzmanlar da çalışmalar yürütüyor.Kazılarda iskelet kalıntılarının yanı sıra yüzük taşı, sikke, boncuk ve seramik gibi eserler de bulunuyor. Eserler sistemli şekilde belgelendikten sonra kazı evine götürülerek temizlik, analiz ve kayıt işlemlerinden geçiriliyor.Roma Tiyatrosu farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldıKazılarda elde edilen bulgular, İznik Roma Tiyatrosu’nun özgün kullanımının ardından farklı dönemlerde mezarlık, dini yapı ve üretim alanı olarak da kullanıldığını gösteriyor.Prof. Dr. Meriç, tiyatro alanının farklı dönemlere ait izleri bir arada barındırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Tiyatroda sadece tiyatro yok. Tiyatroda aynı zamanda dini kullanım evresi, kiliseler, nekropoller, çini fırınları var."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/karahantepede-11-bin-yillik-heykel-bulundu-bakan-ersoy-bilim-dunyasinda-genis-yanki-uyandiracak-1108224189.html
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i̇znik, meriç, anadolu, roma
i̇znik, meriç, anadolu, roma

İznik Roma Tiyatrosu’ndaki iskeletlerde veba bulgusu: Anadolu’nun en erken örneğine rastlandı

12:05 25.08.2026
© AAİznik Roma Tiyatrosu'ndaki nekropolde bulunan iskeletlerde veba bulgusuna rastlandı
İznik Roma Tiyatrosu'ndaki nekropolde bulunan iskeletlerde veba bulgusuna rastlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA
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Bursa’daki İznik Roma Tiyatrosu kazılarında, Bizans dönemine tarihlenen nekropolde yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı ortaya çıkarıldı. Kemikler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu’daki en erken veba örneğine rastlandı.
Bursa’nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu’nun güneyinde sürdürülen arkeolojik kazılarda önemli bir bulguya ulaşıldı. Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen nekropolde bulunan iskelet kalıntıları üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu’daki en erken veba örneği tespit edildi.
Bu yıl temmuz ayında başlayan çalışmalarda, tiyatronun güneyindeki dış alana yoğunlaşan arkeologlar yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı ortaya çıkardı. İskeletlerin yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait olduğu belirlendi.

İskeletlerde Anadolu’nun en erken veba örneğine rastlandı

İznik Roma Tiyatrosu’nda kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteği ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yaklaşık 10 dönümlük alanda yürütülüyor.
Tiyatronun ana yapısının dışındaki alanların da araştırıldığı çalışmalarda, Bizans dönemine tarihlenen nekropoldeki kemikler üzerinde yapılan incelemeler dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu.
Kazı Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç, bulguya ilişkin şunları söyledi:
"Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde, Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Bu çok önemli bir bulgu."

Yaklaşık 20 bireye ait iskelet bulundu

İznik Roma Tiyatrosu’ndaki çalışmalar 1980’li yıllarda başladı. Kazılar, 2016’dan itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi ekibi tarafından sürdürülüyor.
Prof. Dr. Meriç, tiyatronun güneyinde 2015’te gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kemik bulunduğunu, bu yıl kazıların aynı bölgede yoğunlaştırıldığını belirtti.
Temmuz ayının başından bu yana yaklaşık 20 iskelet buluntusuyla karşılaştıklarını aktaran Meriç, şunları kaydetti:
"İskeletler, yetişkin kadın, erkek ve çocuk bireylere aitti. Anladık ki burası, bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanılmış."

Mezarlar yaklaşık 1 metre derinlikte bulundu

Nekropoldeki mezarların yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte bulunduğu belirtildi. Bazı bireylerin üst üste, bazılarının ise tek başına gömüldüğü ve sistemli bir gömü yapıldığı tespit edildi.
Bireylerin doğu yönüne bakacak ve elleri karınlarının üzerinde olacak biçimde gömüldüğünü anlatan Meriç, gömülerin Hristiyan defin geleneğiyle uyumlu olduğunu ifade etti.
Meriç, mezarlarda bulunan eşyalara ilişkin ise şu bilgiyi verdi:
"Çok fazla hediye yok. Birkaç tane boncuk bulduk. Bariz bir hediyeye rastlayamıyoruz."

Uluslararası uzmanlar da araştırmalara katılıyor

Nekropol alanındaki araştırmalarda Kanada’daki McMaster Üniversitesi, ABD’deki Rutgers Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesinden farklı uzmanlar da çalışmalar yürütüyor.
Kazılarda iskelet kalıntılarının yanı sıra yüzük taşı, sikke, boncuk ve seramik gibi eserler de bulunuyor. Eserler sistemli şekilde belgelendikten sonra kazı evine götürülerek temizlik, analiz ve kayıt işlemlerinden geçiriliyor.

Roma Tiyatrosu farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldı

Kazılarda elde edilen bulgular, İznik Roma Tiyatrosu’nun özgün kullanımının ardından farklı dönemlerde mezarlık, dini yapı ve üretim alanı olarak da kullanıldığını gösteriyor.
Prof. Dr. Meriç, tiyatro alanının farklı dönemlere ait izleri bir arada barındırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tiyatroda sadece tiyatro yok. Tiyatroda aynı zamanda dini kullanım evresi, kiliseler, nekropoller, çini fırınları var."
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