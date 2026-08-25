https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/isvicre-ve-abde-rusyanin-dondurulan-varliklarinin-akibeti-belirsizligini-koruyor-1108240224.html

İsviçre ve AB’de Rusya’nın dondurulan varlıklarının akıbeti belirsizliğini koruyor

İsviçre ve AB’de Rusya’nın dondurulan varlıklarının akıbeti belirsizliğini koruyor

Sputnik Türkiye

İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO), Rusya’nın yasal yollarla edindiği özel varlıklara ve Merkez Bankası rezervlerine el konulması için hukuki... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T19:25+0300

2026-08-25T19:25+0300

2026-08-25T19:25+0300

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İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Mayenfisch, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ülkede dondurulan Rus varlıklarına el konulması için mevcut durumda herhangi bir yasal zemin bulunmadığını belirtti. Mayenfisch, "Şu anda İsviçre’de yasal yollarla edinilmiş Rus özel varlıklarına veya Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarına el konulması için hukuki dayanak bulunmuyor" ifadelerini kullandı.SECO verilerine göre, İsviçre’de dondurulan Rus özel varlıklarının miktarı 2025’teki 7.4 milyar frank seviyesinden 2026’da 8.5 milyar franka yükseldi.Öte yandan, haber sitesi Euractiv'in bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırdığı haberine göre, AB’nin dondurulan Rus varlıklarının kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme alması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.Avrupa Komisyonu, geçen yılın sonunda bloke edilen Rus varlıklarının Ukrayna’ya yönlendirilmesi için AB üyesi ülkelerin onayını almaya çalışmış, ancak bu öneri yeterli destek bulmamıştı. Belçika Başbakanı Bart De Wever, varlıklara el konulmasının yönetilmesi zor finansal ve hukuki riskler doğurduğuna dikkat çekmişti.Euractiv'e konuşan AB yetkilisi, "Bazı üye ülkelerin itirazları ve çekinceleri değişmedi" diyerek, Rus varlıklarına olası el koyma konusunda müzakerelerin yeniden başlatılacağına dair şu an için herhangi bir işaret bulunmadığını vurguladı. Haberde, bu konudaki en büyük engelin, finansal riskleri tek başına üstlenmeye hazır olmayan Belçika olduğu kaydedildi.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. AB’de 200 milyar eurodan fazla Rus varlığının bulunduğu ve bunların büyük bölümünün Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutulduğu ifade ediliyor.Moskova ise bu adımlara karşılık olarak, "dost olmayan" ülkelerdeki yabancı yatırımcılara ait varlıklar ile bu varlıklardan elde edilen gelirleri "C" tipi özel hesaplarda toplamaya başladı. Söz konusu fonların ülkeden çıkarılmasına yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla izin veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusyanin-yeni-ekonomik-modeli-sadece-doguya-yonelme-degil-egemen-ve-cok-yonlu-bir-ekonomi-modeli-1108237655.html

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