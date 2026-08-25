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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/israil-savunma-bakani-katz-suriye-topraklarina-girdi-samdan-katzin-ziyaretine-tepki-1108241237.html
İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye topraklarına girdi: Şam'dan Katz'ın ziyaretine tepki
İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye topraklarına girdi: Şam'dan Katz'ın ziyaretine tepki
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye sınırları içindeki Hermon Dağı'nda konuşlanan İsrail askerlerini ziyaret etti. Katz'ın ziyaretine Şam yönetimi tepki... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.Katz, Suriye sınırları içindeki Hermon Dağı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İsrail'e yönelik cihatçı tehditler devam ettiği sürece Hermon Dağı'ndan ve güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğiz. Suriye Cumhurbaşkanı'na mesajımız açık: Sabah Şam'daki sarayınızdan uyandığınızda Hermon Dağı'na bakıp İsrail Savunma Kuvvetleri'ni gördüğünüzde, burada olduğumuzu ve topluluklarımızı ve sınırımızı koruduğumuzu bileceksiniz" ifadelerini kullandı.Katz ayrıca, "İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de kendine yer edinmeye yönelik Türk girişimine karşı harekete geçtik" dedi. Katz'ın bu sözlerle geçen hafta Suriye'deki bir hava üssüne düzenlenen saldırıya atıfta bulunduğu belirtildi.Suriye yönetimi Katz'ın ziyaretini kınadıSuriye Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın ülkeye girişini ve uluslararası sınırı geçmesini 'yasa dışı' olarak nitelendirerek, ziyaretin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'in 'tekrarlanan ihlallerini' durdurması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/israilde-savunma-bakani-ile-ordu-arasinda-komutan-degisimi-krizi-1107752994.html
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suriye, i̇srail, şam, ortadoğu, asker, sınır, sınır dışı, sınır ihlali, sınır kapısı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye topraklarına girdi: Şam'dan Katz'ın ziyaretine tepki

20:18 25.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Savunma Bakanlığıİsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye topraklarına girdi
İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye topraklarına girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Savunma Bakanlığı
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye sınırları içindeki Hermon Dağı'nda konuşlanan İsrail askerlerini ziyaret etti. Katz'ın ziyaretine Şam yönetimi tepki gösterdi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.
Katz, Suriye sınırları içindeki Hermon Dağı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İsrail'e yönelik cihatçı tehditler devam ettiği sürece Hermon Dağı'ndan ve güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğiz. Suriye Cumhurbaşkanı'na mesajımız açık: Sabah Şam'daki sarayınızdan uyandığınızda Hermon Dağı'na bakıp İsrail Savunma Kuvvetleri'ni gördüğünüzde, burada olduğumuzu ve topluluklarımızı ve sınırımızı koruduğumuzu bileceksiniz" ifadelerini kullandı.
Katz ayrıca, "İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de kendine yer edinmeye yönelik Türk girişimine karşı harekete geçtik" dedi. Katz'ın bu sözlerle geçen hafta Suriye'deki bir hava üssüne düzenlenen saldırıya atıfta bulunduğu belirtildi.

Suriye yönetimi Katz'ın ziyaretini kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın ülkeye girişini ve uluslararası sınırı geçmesini 'yasa dışı' olarak nitelendirerek, ziyaretin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'in 'tekrarlanan ihlallerini' durdurması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
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