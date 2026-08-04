https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/israilde-savunma-bakani-ile-ordu-arasinda-komutan-degisimi-krizi-1107752994.html

İsrail'de komutan değişimi krizi: Ordu ile Bakan Katz birbirine girdi

İsrail'de komutan değişimi krizi: Ordu ile Bakan Katz birbirine girdi

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz ile Genelkurmay Başkanı arasında komutan değişimi krizi çıktı. Tümgeneral Avi Bluth kararı sonrası ordu ve hükümet hattında son durum!

2026-08-04T08:28+0300

2026-08-04T08:28+0300

2026-08-04T08:28+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

eyal zamir

yisrael katz

ortadoğu

haberler

i̇srail

batı şeria

filistin

genelkurmay başkanlığı

i̇srail ordusu (idf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079220506_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5e004105435331a279ab777ce8a1666.jpg

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un görevden alınarak yerine Dado Bar Kalifa’nın atanacağını açıkladı. Bir televizyon programında duyurulan bu hamle, İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi ile Bakanlık arasında açık bir krize yol açtı.İsrail’in Kanal 15 televizyonunun haberine göre; gelişmenin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinde hareketli saatler yaşandı. Netanyahu'ya yakın isimler, kararın gerekçesini öğrenmek adına Katz ile temas kurdu. Katz ise savunmasında kararı kendisinin almadığını, atamanın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından bizzat talep edildiğini öne sürdü.İsrail ordusundan yalanlama: 'Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmedi'Kritik açıklamanın ardından İsrail Ordusu tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Savunma Bakanı Katz'ın ifadeleri açık bir dille reddedildi. Açıklamada, duyurulan atama veya görevden alma sürecinin Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile kesinlikle koordine edilmediği vurgulandı.Ordu yönetimi, Tümgeneral Avi Bluth’un Genelkurmay Başkanı'nın "tam güvenine" sahip olduğunu ifade ederek, yaşanan bu hassas süreçte üst düzey komuta kademesinde herhangi bir görev değişiminin planlanmadığını duyurdu. Bakan Katz ise tepkiler üzerine geri adım atarak, sözlerinin "kovulma" şeklinde yansıtılmasının yalan olduğunu savundu.Krizin perde arkasında yasa dışı i̇srailli yerleşimci kararı varİsrail basınında yer alan analizlerde, ordu ile siyaset arasındaki bu gerilimin temelinde yasa dışı İsrailli yerleşimciler konusundaki görüş ayrılıklarının yattığı aktarıldı.Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle bilinen ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Tal Yanon Dardik'in serbest bırakılması kararına Tümgeneral Avi Bluth’un mahkeme kanalıyla itiraz etmesi, Savunma Bakanı Katz'ın tepkisini çekti. Temmuz 2024'te göreve başlayan ve 3 yıl görev süresi bulunan Bluth'a yönelik bu hamlenin, askeri kanatta büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/abd-ufo-belgeleri-ikinci-dunya-savasi-foo-fighters-gizemi-1107751838.html

i̇srail

batı şeria

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyal zamir, yisrael katz, ortadoğu, haberler, i̇srail, batı şeria, filistin, genelkurmay başkanlığı, i̇srail ordusu (idf)