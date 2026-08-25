https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/iran-medyasi-tahran-hurmuz-bogazi-sartlarini-abdye-iletti-1108237507.html

İran medyası: Tahran, Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti

İran medyası: Tahran, Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti

Sputnik Türkiye

İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T17:06+0300

2026-08-25T17:06+0300

2026-08-25T17:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

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Tasnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynak, Münir’in ziyaretinin ABD'den gelen bir tehdit mesajını iletme amacı taşımadığını belirterek, ziyaretin müzakerelerin önünü açmayı ve İran’ın şartları ile tutumunu ABD tarafına aktarmayı amaçladığını belirtti.Kaynak, Münir ile gerçekleştirilen görüşmelerde İran’ın tutumunun Pakistan tarafına açık şekilde iletildiğini aktardı.5. madde vurgusuBu kapsamda İran'ın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği ve şartlarını Pakistanlı yetkili aracılığıyla Washington'a iletmeye çalıştığı belirtildi.İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan heyette yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, resmi temasları kapsamında dün Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/son-dakika-haberi-iran-meclis-komisyonu-hurmuz-bogazindan-gecen-gemilerden-ucret-alinmasini-ongoren-maddeyi-kabul-1108186108.html

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hürmüz boğazı

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