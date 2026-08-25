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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/iran-medyasi-tahran-hurmuz-bogazi-sartlarini-abdye-iletti-1108237507.html
İran medyası: Tahran, Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti
İran medyası: Tahran, Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti
Sputnik Türkiye
İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:06+0300
2026-08-25T17:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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Tasnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynak, Münir’in ziyaretinin ABD'den gelen bir tehdit mesajını iletme amacı taşımadığını belirterek, ziyaretin müzakerelerin önünü açmayı ve İran’ın şartları ile tutumunu ABD tarafına aktarmayı amaçladığını belirtti.Kaynak, Münir ile gerçekleştirilen görüşmelerde İran’ın tutumunun Pakistan tarafına açık şekilde iletildiğini aktardı.5. madde vurgusuBu kapsamda İran'ın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği ve şartlarını Pakistanlı yetkili aracılığıyla Washington'a iletmeye çalıştığı belirtildi.İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan heyette yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, resmi temasları kapsamında dün Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ile bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/son-dakika-haberi-iran-meclis-komisyonu-hurmuz-bogazindan-gecen-gemilerden-ucret-alinmasini-ongoren-maddeyi-kabul-1108186108.html
abd
i̇ran
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, hürmüz boğazı

İran medyası: Tahran, Hürmüz Boğazı şartlarını ABD'ye iletti

17:06 25.08.2026
© REUTERS Benoit TessierHürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri
Hürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© REUTERS Benoit Tessier
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İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir aracılığıyla ABD'ye ilettiğini aktardı.
Tasnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynak, Münir’in ziyaretinin ABD'den gelen bir tehdit mesajını iletme amacı taşımadığını belirterek, ziyaretin müzakerelerin önünü açmayı ve İran’ın şartları ile tutumunu ABD tarafına aktarmayı amaçladığını belirtti.
Kaynak, Münir ile gerçekleştirilen görüşmelerde İran’ın tutumunun Pakistan tarafına açık şekilde iletildiğini aktardı.
İran’ın şartları arasında, ABD’nin İslamabad Mutabakatı’na geri dönmesi ve mutabakat hükümlerini uygulaması da bulunuyor.

5. madde vurgusu

Bu kapsamda İran'ın, Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği ve şartlarını Pakistanlı yetkili aracılığıyla Washington'a iletmeye çalıştığı belirtildi.
İslamabad Mutabakatı’nın 5. maddesinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için düzenlemeler yapması ve Boğaz'ın gelecekteki yönetimi ile denizcilik hizmetleri konusunda Umman’la görüşmesi öngörülüyor.
İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan heyette yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, resmi temasları kapsamında dün Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi ile bir araya gelmişti.
Hürmüz Boğazı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2026
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