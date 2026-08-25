https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/iran-abdnin-ekonomik-baskisina-karsilik-verecegini-acikladi-1108231198.html
İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı
İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde ABD ve bu ülkeyle işbirliği yapan... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T13:16+0300
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde "ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını" belirtti.İran'ın ISNA Haber Ajansına göre Nikzad, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı politikasını değerlendirdi.ABD'nin baskıları karşısında geri adım atmayacaklarını belirten Nikzad, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını "güçle koruyacaklarını" ifade etti.Nikzad, "Hayalperest düşmanlarımız tam bir ekonomik ablukadan bahsediyor ancak suçlu Amerika, İran milletinin bu saçmalığa teslim olmayacağını ve aynı zamanda düşmanlarını cezalandıracak ve ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacağını bilmelidir" dedi.İran Meclis Başkan Yardımcısı, ABD'nin baskılarının İran halkının geçim kaynaklarını ve ekonomisini daha da zorlaştırması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/jd-vanceten-kanadaya-ticaret-mesaji-istedigimiz-tek-sey-adalet-1108224306.html
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İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde ABD ve bu ülkeyle işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını söyledi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde "ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını" belirtti.
İran'ın ISNA Haber Ajansına göre Nikzad, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı politikasını değerlendirdi.
ABD'nin baskıları karşısında geri adım atmayacaklarını belirten Nikzad, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını "güçle koruyacaklarını" ifade etti.
Nikzad, "Hayalperest düşmanlarımız tam bir ekonomik ablukadan bahsediyor ancak suçlu Amerika, İran milletinin bu saçmalığa teslim olmayacağını ve aynı zamanda düşmanlarını cezalandıracak ve ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacağını bilmelidir" dedi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı, ABD'nin baskılarının İran halkının geçim kaynaklarını ve ekonomisini daha da zorlaştırması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.