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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/iran-abdnin-ekonomik-baskisina-karsilik-verecegini-acikladi-1108231198.html
İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı
İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde ABD ve bu ülkeyle işbirliği yapan... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T13:16+0300
2026-08-25T13:16+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde "ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını" belirtti.İran'ın ISNA Haber Ajansına göre Nikzad, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı politikasını değerlendirdi.ABD'nin baskıları karşısında geri adım atmayacaklarını belirten Nikzad, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını "güçle koruyacaklarını" ifade etti.Nikzad, "Hayalperest düşmanlarımız tam bir ekonomik ablukadan bahsediyor ancak suçlu Amerika, İran milletinin bu saçmalığa teslim olmayacağını ve aynı zamanda düşmanlarını cezalandıracak ve ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacağını bilmelidir" dedi.İran Meclis Başkan Yardımcısı, ABD'nin baskılarının İran halkının geçim kaynaklarını ve ekonomisini daha da zorlaştırması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/jd-vanceten-kanadaya-ticaret-mesaji-istedigimiz-tek-sey-adalet-1108224306.html
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abd, i̇ran
abd, i̇ran

İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı

13:16 25.08.2026
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde ABD ve bu ülkeyle işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını söyledi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde "ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını" belirtti.
İran'ın ISNA Haber Ajansına göre Nikzad, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı politikasını değerlendirdi.
ABD'nin baskıları karşısında geri adım atmayacaklarını belirten Nikzad, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını "güçle koruyacaklarını" ifade etti.
Nikzad, "Hayalperest düşmanlarımız tam bir ekonomik ablukadan bahsediyor ancak suçlu Amerika, İran milletinin bu saçmalığa teslim olmayacağını ve aynı zamanda düşmanlarını cezalandıracak ve ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacağını bilmelidir" dedi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı, ABD'nin baskılarının İran halkının geçim kaynaklarını ve ekonomisini daha da zorlaştırması halinde karşılık vereceklerini belirterek, "İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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