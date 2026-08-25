https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/irakli-uzman-washington-iranda-kaybetti-ancak-imajini-korumak-istiyor-1108239939.html

Iraklı uzman: Washington İran'da kaybetti, ancak imajını korumak istiyor

Iraklı uzman: Washington İran'da kaybetti, ancak imajını korumak istiyor

Sputnik Türkiye

Iraklı siyasi analist Al-Khatip, Amerikan liderin savaşı her ne pahasına olursa olsun bitirmek istediğini, ancak yenilgiyi kabul etmek istemediğini, bu nedenle... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T18:46+0300

2026-08-25T18:46+0300

2026-08-25T18:46+0300

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Iraklı siyasi analist, Şems Partisi Genel Sekreteri Prof. Alaa Al-Khatib, Sputnik’e demecinde ‘ABD’nin yeni yaptırımlarının İran üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını, olursa da tüm dünyayı, özellikle de Ortadoğu bölgesini etkileyeceğini vurguladı.AL-Khatib, yeni yaptırımların etkilerine ilişkin yorumunda İran'ın petrol ihracatını durdurması durumunda enerji fiyatlarında önemli bir artış yaşanacağını ve bunun dünya çapında endişelere yol açacağını, bunun ayrıca İran'a gıda tedarikini finanse eden Körfez ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.Iraklı uzman, ABD'nin gerilimi tırmandırma yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde bölgede büyük ölçekli bir savaş çıkabileceğine inanıyor:Amerikan liderin savaşı her ne pahasına olursa olsun bitirmek istediğini, ancak yenilgiyi kabul etmek istemediğini vurgulayan Al-Khatib, “Washington siyasi açıdan kaybetti, ancak imajını korumak istiyor. Bu nedenle, ABD'nin kazandığı ve İran'a kendi iradesini dayattığı yansıtılacak bir anlaşma imzalamak istiyor. Ancak Washington'ın Tahran'dan tam olarak ne istediği halen belirsiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/abd-hazine-bakani-iran-ile-ekonomik-isbirliginin-agir-sonuclari-olacak-1108213463.html

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