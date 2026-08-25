https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/irakli-uzman-washington-iranda-kaybetti-ancak-imajini-korumak-istiyor-1108239939.html
Iraklı uzman: Washington İran'da kaybetti, ancak imajını korumak istiyor
Iraklı uzman: Washington İran'da kaybetti, ancak imajını korumak istiyor
Sputnik Türkiye
Iraklı siyasi analist Al-Khatip, Amerikan liderin savaşı her ne pahasına olursa olsun bitirmek istediğini, ancak yenilgiyi kabul etmek istemediğini, bu nedenle... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Iraklı siyasi analist, Şems Partisi Genel Sekreteri Prof. Alaa Al-Khatib, Sputnik’e demecinde ‘ABD’nin yeni yaptırımlarının İran üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını, olursa da tüm dünyayı, özellikle de Ortadoğu bölgesini etkileyeceğini vurguladı.AL-Khatib, yeni yaptırımların etkilerine ilişkin yorumunda İran'ın petrol ihracatını durdurması durumunda enerji fiyatlarında önemli bir artış yaşanacağını ve bunun dünya çapında endişelere yol açacağını, bunun ayrıca İran'a gıda tedarikini finanse eden Körfez ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.Iraklı uzman, ABD'nin gerilimi tırmandırma yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde bölgede büyük ölçekli bir savaş çıkabileceğine inanıyor:Amerikan liderin savaşı her ne pahasına olursa olsun bitirmek istediğini, ancak yenilgiyi kabul etmek istemediğini vurgulayan Al-Khatib, “Washington siyasi açıdan kaybetti, ancak imajını korumak istiyor. Bu nedenle, ABD'nin kazandığı ve İran'a kendi iradesini dayattığı yansıtılacak bir anlaşma imzalamak istiyor. Ancak Washington'ın Tahran'dan tam olarak ne istediği halen belirsiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/abd-hazine-bakani-iran-ile-ekonomik-isbirliginin-agir-sonuclari-olacak-1108213463.html
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abd, abd, ortadoğu, i̇ran, uzman, yorum, körfez ülkeleri, washington, pakistan, sputnik
Iraklı uzman: Washington İran'da kaybetti, ancak imajını korumak istiyor
Iraklı siyasi analist Al-Khatip, Amerikan liderin savaşı her ne pahasına olursa olsun bitirmek istediğini, ancak yenilgiyi kabul etmek istemediğini, bu nedenle ABD'nin kazandığı ve İran'a kendi iradesini dayattığı yansıtılacak bir anlaşmadan yana olduğunu belirtti.
Iraklı siyasi analist, Şems Partisi Genel Sekreteri Prof. Alaa Al-Khatib, Sputnik’e demecinde ‘ABD’nin yeni yaptırımlarının İran üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını, olursa da tüm dünyayı, özellikle de Ortadoğu bölgesini etkileyeceğini vurguladı.
ABD, askeri yenilgiye uğradıktan ve İran'ı ABD ve İsrail kararlarına uymaya zorlamak için bastırma girişiminde başarısız olduktan sonra ekonomik yaptırımlara başvurdu. Washington ayrıca bölgede iki hata yaptı: Birincisi, İran'ı kendi savunması için isteyeceği bir nükleer bomba edinmeye itti, ikincisi ise, Körfez ülkeleri savunmaları için yeni ittifaklar ve anlaşmalar aramaya başladıktan sonra Washington, Ortadoğu üzerindeki hegemonyasını kaybetti.
AL-Khatib, yeni yaptırımların etkilerine ilişkin yorumunda İran'ın petrol ihracatını durdurması durumunda enerji fiyatlarında önemli bir artış yaşanacağını ve bunun dünya çapında endişelere yol açacağını, bunun ayrıca İran'a gıda tedarikini finanse eden Körfez ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.
Iraklı uzman, ABD'nin gerilimi tırmandırma yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde bölgede büyük ölçekli bir savaş çıkabileceğine inanıyor:
ABD'nin İran ile ilk mutabakatı imzalamadaki niyeti samimi değildi. Bu nedenle, özellikle Pakistan ile İran arasındaki uzun sınır ve iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkiler nedeniyle önemi göz önüne alındığında, Pakistan'ın rolü önemli ölçüde azaldı. Bu ekonomik abluka, Türkiye gibi İran'dan gaz ve petrol alan Pakistan'ı da etkileyecek. Bu nedenle, tüm ülkeler gerilimin azaltılmasını ve daha fazla tırmanmanın önlenmesini istiyor. Ancak, ABD bu yolda devam ederse, bölgede çok büyük ölçekli bir savaş çıkabilir.
Amerikan liderin savaşı her ne pahasına olursa olsun bitirmek istediğini, ancak yenilgiyi kabul etmek istemediğini vurgulayan Al-Khatib, “Washington siyasi açıdan kaybetti, ancak imajını korumak istiyor. Bu nedenle, ABD'nin kazandığı ve İran'a kendi iradesini dayattığı yansıtılacak bir anlaşma imzalamak istiyor. Ancak Washington'ın Tahran'dan tam olarak ne istediği halen belirsiz" ifadelerini kullandı.