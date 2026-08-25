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Haiti'de çete şiddeti: Bir gecede 47 kişi hayatını kaybetti
Haiti'de çete şiddeti: Bir gecede 47 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e hakim konumdaki Kenscoff bölgesine düzenlenen çete saldırısında en az 47 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Daha... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (BINUH), Kenscoff'a gece saatlerinde düzenlenen çete baskınında en az 47 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. BM, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin tahminlerin değişebileceğini belirtti.Başkent Port-au-Prince'e ulaşan yollar açısından stratejik bir konumda bulunan Kenscoff, geçen yıldan bu yana yaklaşık 12 çete saldırısına maruz kaldı. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.Haiti hükümeti son saldırıyı 'iğrenç bir saldırı' olarak nitelendirerek güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Kenscoff'ta binlerce kişi evini terk ettiBM tahminlerine göre 2025'in ilk aylarında iki ay içinde Kenscoff'ta düzenlenen saldırılarda 260'tan fazla kişi öldürüldü, 200 ev yıkıldı veya ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.O tarihten bu yana bölgede yaklaşık bir düzine saldırı daha gerçekleşti. Bu saldırılarda kaçırma, kundaklama, tecavüz ve hayvan hırsızlığı vakaları da kaydedildi.Bazı bölge sakinleri, onlarca polisin gece boyunca silahlı kişileri püskürtmeye çalıştığını ve bazı polislerin yaralandığını söyledi. Yerel basında ayrıca çok sayıda evin ateşe verildiği bildirildi.Başkente açılan stratejik bölgeKenscoff, büyükelçiliklerin ve lüks otellerin bulunduğu, geçici hükümet merkezinin de yer aldığı Petion-Ville'e ulaşan güzergahlara hakim stratejik bir konumda bulunuyor. Bölge aynı zamanda başkentten Haiti'nin güneyine uzanan önemli bir kara yoluna yakın.Son saldırının, Haiti'nin aralık ayında yapılması planlanan seçimleri gerçekleştirme kapasitesine ilişkin endişeleri artırabileceği belirtildi. Seçimlerin yapılması halinde ülkede yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez sandığa gidilecek.BM destekli Çete Bastırma Gücü'nün ise sonbaharda 5 bin 500'den fazla personel kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Gücün Kenscoff'taki güvenliği desteklemek üzere takviye gönderip göndermediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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haiti, port-au-prince, birleşmiş milletler (bm), çete şiddeti, can kaybı
haiti, port-au-prince, birleşmiş milletler (bm), çete şiddeti, can kaybı
Haiti'de çete şiddeti: Bir gecede 47 kişi hayatını kaybetti
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e hakim konumdaki Kenscoff bölgesine düzenlenen çete saldırısında en az 47 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Daha önce de defalarca saldırıya uğrayan bölgede halk, güvenliğin sağlanmasını istedi.
Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (BINUH), Kenscoff'a gece saatlerinde düzenlenen çete baskınında en az 47 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. BM, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin tahminlerin değişebileceğini belirtti.
Başkent Port-au-Prince'e ulaşan yollar açısından stratejik bir konumda bulunan Kenscoff, geçen yıldan bu yana yaklaşık 12 çete saldırısına maruz kaldı. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Haiti hükümeti son saldırıyı 'iğrenç bir saldırı' olarak nitelendirerek güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.
Başbakanlık, "Kenscoff terk edilmeyecek. Hükümetin otoritesi zayıflık göstermeden ve gecikmeden yeniden tesis edilecek."
açıklamasını yaptı.
Kenscoff'ta binlerce kişi evini terk etti
BM tahminlerine göre 2025'in ilk aylarında iki ay içinde Kenscoff'ta düzenlenen saldırılarda 260'tan fazla kişi öldürüldü, 200 ev yıkıldı veya ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.
O tarihten bu yana bölgede yaklaşık bir düzine saldırı daha gerçekleşti. Bu saldırılarda kaçırma, kundaklama, tecavüz ve hayvan hırsızlığı vakaları da kaydedildi.
Bazı bölge sakinleri, onlarca polisin gece boyunca silahlı kişileri püskürtmeye çalıştığını ve bazı polislerin yaralandığını söyledi. Yerel basında ayrıca çok sayıda evin ateşe verildiği bildirildi.
Başkente açılan stratejik bölge
Kenscoff, büyükelçiliklerin ve lüks otellerin bulunduğu, geçici hükümet merkezinin de yer aldığı Petion-Ville'e ulaşan güzergahlara hakim stratejik bir konumda bulunuyor. Bölge aynı zamanda başkentten Haiti'nin güneyine uzanan önemli bir kara yoluna yakın.
Son saldırının, Haiti'nin aralık ayında yapılması planlanan seçimleri gerçekleştirme kapasitesine ilişkin endişeleri artırabileceği belirtildi. Seçimlerin yapılması halinde ülkede yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez sandığa gidilecek.
BM destekli Çete Bastırma Gücü'nün ise sonbaharda 5 bin 500'den fazla personel kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Gücün Kenscoff'taki güvenliği desteklemek üzere takviye gönderip göndermediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.