https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ermenistan-eski-cumhurbaskani-robert-kocaryan-gozaltina-alindi-1108230033.html
Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı
Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı
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SON DAKİKA HABERİ: Koçaryan, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edinmekle suçlanıyor.
2026-08-25T12:48+0300
2026-08-25T12:48+0300
2026-08-25T12:48+0300
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Ermenistan'daki savcılar, eski devlet başkanı Robert Koçaryan'ı gözaltına aldı ve kendisine, görevde bulunduğu dönemde işlediği bir dizi yolsuzluk suçu isnat etti.Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi yaptığı açıklamada, 1998-2008 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Koçaryan'ın, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edindiğini belirtti.Koçaryan'ın suçlamalara nasıl bir yanıt verdiği henüz netlik kazanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/tekirdag-buyuksehir-belediye-baskani-yuceer-chpden-istifa-etti-yeni-bir-yola-cikiyorum-1108216812.html
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ermenistan, robert koçaryan
ermenistan, robert koçaryan
Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı
Koçaryan, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edinmekle suçlanıyor.
Ermenistan'daki savcılar, eski devlet başkanı Robert Koçaryan'ı gözaltına aldı ve kendisine, görevde bulunduğu dönemde işlediği bir dizi yolsuzluk suçu isnat etti.
Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi yaptığı açıklamada, 1998-2008 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Koçaryan'ın, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edindiğini belirtti.
Koçaryan'ın suçlamalara nasıl bir yanıt verdiği henüz netlik kazanmadı.