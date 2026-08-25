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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ermenistan-eski-cumhurbaskani-robert-kocaryan-gozaltina-alindi-1108230033.html
Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı
Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Koçaryan, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edinmekle suçlanıyor.
2026-08-25T12:48+0300
2026-08-25T12:48+0300
dünya
ermenistan
robert koçaryan
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Ermenistan'daki savcılar, eski devlet başkanı Robert Koçaryan'ı gözaltına aldı ve kendisine, görevde bulunduğu dönemde işlediği bir dizi yolsuzluk suçu isnat etti.Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi yaptığı açıklamada, 1998-2008 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Koçaryan'ın, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edindiğini belirtti.Koçaryan'ın suçlamalara nasıl bir yanıt verdiği henüz netlik kazanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/tekirdag-buyuksehir-belediye-baskani-yuceer-chpden-istifa-etti-yeni-bir-yola-cikiyorum-1108216812.html
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ermenistan, robert koçaryan
ermenistan, robert koçaryan

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı

12:48 25.08.2026
© AP Photo / Sergei GritsEski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AP Photo / Sergei Grits
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Koçaryan, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edinmekle suçlanıyor.
Ermenistan'daki savcılar, eski devlet başkanı Robert Koçaryan'ı gözaltına aldı ve kendisine, görevde bulunduğu dönemde işlediği bir dizi yolsuzluk suçu isnat etti.
Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi yaptığı açıklamada, 1998-2008 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Koçaryan'ın, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edindiğini belirtti.
Koçaryan'ın suçlamalara nasıl bir yanıt verdiği henüz netlik kazanmadı.
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