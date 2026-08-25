https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ermenistan-eski-cumhurbaskani-robert-kocaryan-gozaltina-alindi-1108230033.html

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: Koçaryan, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edinmekle suçlanıyor.

2026-08-25T12:48+0300

2026-08-25T12:48+0300

2026-08-25T12:48+0300

dünya

ermenistan

robert koçaryan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108229453_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3deec57d0cd85fecc4ab3eb2f0db012d.jpg

Ermenistan'daki savcılar, eski devlet başkanı Robert Koçaryan'ı gözaltına aldı ve kendisine, görevde bulunduğu dönemde işlediği bir dizi yolsuzluk suçu isnat etti.Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi yaptığı açıklamada, 1998-2008 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Koçaryan'ın, o dönemdeki resmi konumunu kullanarak "kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla" edindiğini belirtti.Koçaryan'ın suçlamalara nasıl bir yanıt verdiği henüz netlik kazanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/tekirdag-buyuksehir-belediye-baskani-yuceer-chpden-istifa-etti-yeni-bir-yola-cikiyorum-1108216812.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, robert koçaryan