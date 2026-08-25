https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/guvenlik-kaynaklari-imralida-gerceklestigi-yonunde-iddia-olunan-gorusme-gercegi-yansitmamaktadir-1108239667.html
Güvenlik kaynakları: İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme gerçeği yansıtmamaktadır
Güvenlik kaynakları: İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme gerçeği yansıtmamaktadır
Sputnik Türkiye
Güvenlik kaynakları, sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T18:32+0300
2026-08-25T18:32+0300
2026-08-25T18:45+0300
türki̇ye
türkiye
i̇mralı
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abdullah öcalan
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Sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme yalanlandı.Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/dem-parti-imrali-heyeti-abdullah-ocalanla-gorustu-1107724930.html
türki̇ye
i̇mralı
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türkiye, i̇mralı, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, abdullah öcalan
türkiye, i̇mralı, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, abdullah öcalan
Güvenlik kaynakları: İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme gerçeği yansıtmamaktadır
18:32 25.08.2026 (güncellendi: 18:45 25.08.2026)
Güvenlik kaynakları, sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme yalanlandı.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.