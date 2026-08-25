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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/guvenlik-kaynaklari-imralida-gerceklestigi-yonunde-iddia-olunan-gorusme-gercegi-yansitmamaktadir-1108239667.html
Güvenlik kaynakları: İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme gerçeği yansıtmamaktadır
Güvenlik kaynakları: İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme gerçeği yansıtmamaktadır
Sputnik Türkiye
Güvenlik kaynakları, sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme yalanlandı.Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, i̇mralı, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, abdullah öcalan
türkiye, i̇mralı, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, abdullah öcalan

Güvenlik kaynakları: İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme gerçeği yansıtmamaktadır

18:32 25.08.2026 (güncellendi: 18:45 25.08.2026)
© AAİmralı
İmralı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA
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Güvenlik kaynakları, sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen görüşme yalanlandı.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.
İmralı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
TÜRKİYE
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü
2 Ağustos, 19:36
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