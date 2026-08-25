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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/fenerbahcenin-lyon-maci-kamp-kadrosunda-4-eksik-1108228993.html
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:41+0300
2026-08-25T12:47+0300
spor
fenerbahçe
lyon
mert günok
çağlar söyüncü
kerem aktürkoğlu
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Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik olacak.Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı maçın kamp kadrosuna Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilmedi.Lyon maçı kadrosu şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/amedspordan-kocaelispor-maci-sonrasi-tffye-cagri-sporun-birlestirici-ruhu-acisindan-kaygi-verici-1108228018.html
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fenerbahçe, lyon, mert günok, çağlar söyüncü, kerem aktürkoğlu
fenerbahçe, lyon, mert günok, çağlar söyüncü, kerem aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik

12:41 25.08.2026 (güncellendi: 12:47 25.08.2026)
© Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
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Ayrıntılar geliyor
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik olacak.
Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı maçın kamp kadrosuna Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilmedi.
Lyon maçı kadrosu şu şekilde:
Ederson Moraes
Tarık Çetin
Kuzey Sapaz
Milan Skriniar
Nathan Ake
Yiğit Efe Demir
Levent Mercan
Archie Brown
Nelson Semedo
Mert Müldür
Matteo Guendouzi
İsmail Yüksek
N'Golo Kante
Bartuğ Elmaz
İrfan Can Kahveci
Oğuz Aydın
Mason Greenwood
Dorgeles Nene
Anderson Talisca
Romelu Lukaku
Vedat Muriqi
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