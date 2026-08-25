https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/fenerbahcenin-lyon-maci-kamp-kadrosunda-4-eksik-1108228993.html
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:41+0300
2026-08-25T12:41+0300
2026-08-25T12:47+0300
spor
fenerbahçe
lyon
mert günok
çağlar söyüncü
kerem aktürkoğlu
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Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik olacak.Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı maçın kamp kadrosuna Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilmedi.Lyon maçı kadrosu şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/amedspordan-kocaelispor-maci-sonrasi-tffye-cagri-sporun-birlestirici-ruhu-acisindan-kaygi-verici-1108228018.html
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fenerbahçe, lyon, mert günok, çağlar söyüncü, kerem aktürkoğlu
fenerbahçe, lyon, mert günok, çağlar söyüncü, kerem aktürkoğlu
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik
12:41 25.08.2026 (güncellendi: 12:47 25.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosunda 4 eksik olacak.
Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı maçın kamp kadrosuna Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilmedi.
Lyon maçı kadrosu şu şekilde: