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Fenerbahçe'den gece yarısı Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Fenerbahçe'den gece yarısı Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Sputnik Türkiye
Transfer dönemindeki yeni takviyeleri merak edilen Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T09:43+0300
2026-08-25T09:43+0300
spor
fenerbahçe
ferdi kadıoğlu
uefa şampiyonlar ligi
lyon
transfer
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.Yıllar sonra Devler Ligi'ne gitmenin hayalini kuran sarı-lacivertlilerin transfer gündemine Ferdi Kadıoğlu'nun geldiği iddia edilmişti.Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması2023-24 sezonunun sonunda 30 milyon euro bonservisle Brighton'a transfer olan milli futbolcu için Fenerbahçe'den açıklama geldi.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, gece yarısı yaptığı paylaşımla Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sözler sarf etti.'Bu sene yok'Kamer, Ferdi Kadıoğlu'nun kendisini sosyal medya üzerinden yeni takibe aldığına dair iddiaya şöyle yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/fenerbahce-sidiki-cherifin-ayriligini-resmen-acikladi-yeni-takimina-imzayi-atti-1108100424.html
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fenerbahçe, ferdi kadıoğlu, uefa şampiyonlar ligi, lyon, transfer
fenerbahçe, ferdi kadıoğlu, uefa şampiyonlar ligi, lyon, transfer

Fenerbahçe'den gece yarısı Ferdi Kadıoğlu açıklaması

09:43 25.08.2026
© AA / Hakan AkgünMilli Takım
Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Hakan Akgün
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Transfer dönemindeki yeni takviyeleri merak edilen Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yıllar sonra Devler Ligi'ne gitmenin hayalini kuran sarı-lacivertlilerin transfer gündemine Ferdi Kadıoğlu'nun geldiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması

2023-24 sezonunun sonunda 30 milyon euro bonservisle Brighton'a transfer olan milli futbolcu için Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, gece yarısı yaptığı paylaşımla Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sözler sarf etti.

'Bu sene yok'

Kamer, Ferdi Kadıoğlu'nun kendisini sosyal medya üzerinden yeni takibe aldığına dair iddiaya şöyle yanıt verdi:
"Ferdi’yle senelerdir tanışır ve takipleşiriz, aramızda gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Kendisi tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip. Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz. Ama onun tüm kalbiyle bizi desteklediğini bilmek bile benim için çok kıymetli. Ferdi’nin Fenerbahçeliliğini de, karakterini de yakından bilen biriyim. Yeri bende her zaman çok ayrı."
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