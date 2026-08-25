Fenerbahçe'den gece yarısı Ferdi Kadıoğlu açıklaması

"Ferdi’yle senelerdir tanışır ve takipleşiriz, aramızda gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Kendisi tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip. Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz. Ama onun tüm kalbiyle bizi desteklediğini bilmek bile benim için çok kıymetli. Ferdi’nin Fenerbahçeliliğini de, karakterini de yakından bilen biriyim. Yeri bende her zaman çok ayrı."