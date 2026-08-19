Fenerbahçe Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımına imzayı attı

"Teşekkürler Sidiki Cherif Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif."