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Fenerbahçe Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımına imzayı attı
Fenerbahçe Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımına imzayı attı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig takımlarından Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T15:36+0300
2026-08-19T15:36+0300
spor
sidiki cherif
fenerbahçe
premier lig
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Fenerbahçe, genç futbolcusu Sidiki Cherif'in bonservisiyle birlikte İngiltere ekibi Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.Fenerbahçe'nin açıklaması:
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sidiki cherif, fenerbahçe, premier lig
sidiki cherif, fenerbahçe, premier lig

Fenerbahçe Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımına imzayı attı

15:36 19.08.2026
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe-Samsunspor
Fenerbahçe-Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig takımlarından Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, genç futbolcusu Sidiki Cherif'in bonservisiyle birlikte İngiltere ekibi Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Teşekkürler Sidiki Cherif Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif."
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