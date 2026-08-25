https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/fenerbahcede-ayrilik-livakovic-barcelonaya-gidiyor-1108242150.html
Fenerbahçe'de ayrılık: Livakovic, Barcelona'ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık: Livakovic, Barcelona'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Dominik Livakovic, Barcelona'ya transferini tamamlamak üzere Katalan kulübünün özel havalimanına indi. Hırvat milli kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T21:39+0300
2026-08-25T21:39+0300
2026-08-25T21:39+0300
spor
barcelona
fenerbahçe
dominik livakovic
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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Barcelona'ya transferini tamamlamak üzere İspanya'ya gitti. 31 yaşındaki kalecinin sağlık kontrolünün ardından Katalan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Barcelona'nın Livakovic için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeyeceği, bu bedelin 2 milyon eurosunun garanti ücret, 2 milyon eurosunun ise bonuslardan oluşacağı belirtildi.Livakovic'in gelecek sezon Barcelona'da kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Katalan ekibinin başlangıçta oyuncuyu Dinamo Zagreb'e kiralamayı planladığı, ancak alternatif olarak Barcelona'da kalarak Joan Garcia'nın yedeği olmasının da değerlendirildiği aktarıldı.Hırvat kaleci, Barcelona'ya gelişi sırasında geleceğiyle ilgili soruya, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon burada kalacak mıyım? Göreceğiz" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ismail-kartaldan-tffye-tepki-biz-kulup-olarak-magdur-olduk-1108240802.html
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barcelona, fenerbahçe, dominik livakovic, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu
barcelona, fenerbahçe, dominik livakovic, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu
Fenerbahçe'de ayrılık: Livakovic, Barcelona'ya gidiyor
Dominik Livakovic, Barcelona'ya transferini tamamlamak üzere Katalan kulübünün özel havalimanına indi. Hırvat milli kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Barcelona'ya transferini tamamlamak üzere İspanya'ya gitti.
31 yaşındaki kalecinin sağlık kontrolünün ardından Katalan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Barcelona'nın Livakovic için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeyeceği, bu bedelin 2 milyon eurosunun garanti ücret, 2 milyon eurosunun ise bonuslardan oluşacağı belirtildi.
Livakovic'in gelecek sezon Barcelona'da kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Katalan ekibinin başlangıçta oyuncuyu Dinamo Zagreb'e kiralamayı planladığı, ancak alternatif olarak Barcelona'da kalarak Joan Garcia'nın yedeği olmasının da değerlendirildiği aktarıldı.
Hırvat kaleci, Barcelona'ya gelişi sırasında geleceğiyle ilgili soruya, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon burada kalacak mıyım? Göreceğiz" yanıtını verdi.