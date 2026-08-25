https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/alihan-kuris-orgutune-3-dalga-operasyon-54-gozalti-karari-sirket-ve-derneklere-kayyum-1108220722.html

Alihan Kuriş örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, şirket ve derneklere kayyum

Alihan Kuriş örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, şirket ve derneklere kayyum

Sputnik Türkiye

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T09:30+0300

2026-08-25T09:30+0300

2026-08-25T10:25+0300

türki̇ye

alihan kuriş

süleymancılar

türkiye

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“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon daha yapıldı."Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda 54 gözaltı kararı verildiAdli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.54 gözaltı, şirketlere kayyumBu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ahmet-hakan-idris-naim-sahine-tahsisli-arac-emanet-etmek-ile-kurda-kuzu-emanet-arasinda-pek-bir-1108220499.html

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alihan kuriş, süleymancılar, türkiye