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Alihan Kuriş örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, şirket ve derneklere kayyum
Alihan Kuriş örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, şirket ve derneklere kayyum
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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon daha yapıldı."Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda 54 gözaltı kararı verildiAdli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.54 gözaltı, şirketlere kayyumBu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ahmet-hakan-idris-naim-sahine-tahsisli-arac-emanet-etmek-ile-kurda-kuzu-emanet-arasinda-pek-bir-1108220499.html
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alihan kuriş, süleymancılar, türkiye
alihan kuriş, süleymancılar, türkiye

Alihan Kuriş örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, şirket ve derneklere kayyum

09:30 25.08.2026 (güncellendi: 10:25 25.08.2026)
Alihan Kuriş
Alihan Kuriş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon daha yapıldı.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda 54 gözaltı kararı verildi
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

54 gözaltı, şirketlere kayyum

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.
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