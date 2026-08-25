Dev servetten oğullarını men etti: 'Öldüklerinde de yanıma defnedilmesinler'
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Bir dönem ülkenin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak’ın ölümünün ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, “Yanıma bile defnedilmesinler” dedi
Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi 89 yaşındaki Servet Koçak, 10 Mayıs 2026’da hayatını kaybetmişti. Servet Koçak’ın oğlu Recai Koçak, annesinin ölümünü kendisi ve kardeşi Necati Koçak’tan gizlediği iddiasıyla kız kardeşi Naciye Koçak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Recai Koçak’ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Naciye Koçak hakkında soruşturma başlatmıştı.
Vasiyetini yıllar önce hazırlamış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca anne Servet Koçak’ın vefatının ardından vasiyetnamesinin açılması (okunması) için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Servet Koçak’ın 12 Ocak 2022’de hazırladığı vasiyetnamesini açıkladı. Servet Koçak’ın mahkeme huzurunda açıklanan vasiyeti, mirasçılarına tebliğ edildi.
'Ona verdiklerimi çarçur etti'
Servet Koçak’ın vasiyetnamesinde şu ifadelere yer verildi:
“Şimdi anlatacağım olaylar bir anne için çok üzüntü verici olmakla birlikte son yaşadıklarımdan sonra artık evlatlarımın Necati ve Recai’nin gerçek yüzlerini anlatmam şart oldu... Oğlum Recai Koçak, eşimin vefatından sonra kendisine kalan mirası ve benim ona verdiklerimi çarçur etti ve batırdı. Denizli’deki fabrikayı iflas ettirdi. Borçlarını ben ve kız kardeşi Naciye ödedik... Borsayla, uyuşturucuyla, kadınlarla parasını bitirdikçe ‘İntihar edeceğim’ diyerek manevi baskı ile beni sömürdü, sürekli paramı aldı... Sözde beni ziyaret etmek için Yeniköy’deki kızım Naciye ile kaldığım yalıya her geldiğinde istediğini alamayınca çalışanların önünde olay çıkarıp bana ve kızıma hakaret etti, yemekleri yere vurup beni ve kızımı aşağıladı, fiziksel şiddet uyguladı, eşyalara zarar verdi.
'Şiddetten korkuyorum'
Son yaptıkları rezalet nedeniyle toplum içine çıkamaz hale geldim. Necati ve Recai birlikte hareket ederek sırf benim elimi kolumu bağlamak için uydurma iddialarla bana vasi tayini davası açtılar. 84 yaşında ayağında protez olan benim kış gününde hastane hastane dolaşmama neden oldular. Mallarıma tedbir koyarak beni fakirliğe mahkûm etmeye çalışıyorlar. Onların yalıya gelip bana ve kızıma şiddet uygulamalarından korktuğum için intifa hakkımı kendi isteğimle yıllar önce kaldırdım. Şimdi bunu dillerine dolayarak kızım Naciye’ye bir sürü iftiralar atmaya çalışıyorlar. Son günlerde birçok gazete Necati ve Recai’nin yarattığı rezillikleri yazıyor.
'Yanıma bile gömülmesinler'
"Onların yüzünden eşimden dostumdan kaçar, insan içine çıkamaz hale geldim. Bana karşı evlatlık vazifelerini yerine getirmeyen, bana fiziksel ve manevi şiddet uygulayan, asılsız iddialarla beni vesayet altına almaya çalışan, çevreme karşı utandıran ve küçük düşüren evlatlarım Necati ve Recai Koçak’ı mirasımdan çıkarıyorum. Vefatımda cenazemin kızım Naciye tarafından kaldırılmasını ve eşim Cevat Koçak’ın yanına defnedilmemi, Necati ve Recai Koçak’ın aynı mezar yerine defnine rızam olmadığını, benim yanıma defnedilmemelerini istiyorum.”
Servet Koçak’ın vasiyetnamesinin açılmasının ardından oğlu Recai Koçak, kendisi ve ailesinin gizemli araçlar tarafından takip edildiğinden şüphe duyduğunu ileri sürerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında mahkemeden 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.
Hangi durumlarda mirastan çıkarılma olur?
Servet koçak’ın 2 oğlunu mirasından çıkarmasına ilişkin hukuki boyutu aile ve miras hukuku uzmanı Avukat ve Arabulucu Handan Bakbak’a sorduk. Bakbak, ‘mirastan çıkarılmanın’ hukuki boyutuna ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi: “Öncelikle vasiyetname, yasada belirtilen şekli şartlarına sahip ise geçerliliğini korur. Ancak vasiyetname ile saklı payları ihlal edilmiş yasal mirasçılar, saklı payları için tenkis davası açabilirler. Tenkis davası ile saklı payının kendisine veril mesini ister. Tenkis, ayni (eşya, mal) ya da nakdi (para) olabilir. Eğer vasiyet name yasal şartlarına havi (taşıyan) değil ise o zaman vasiyetnamenin iptali davası vasiyetname açıldıktan sonra derhal açılabilir.