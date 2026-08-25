https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/dev-servetten-ogullarini-men-etti-olduklerinde-de-yanima-defnedilmesinler-1108224540.html

Dev servetten oğullarını men etti: 'Öldüklerinde de yanıma defnedilmesinler'

Dev servetten oğullarını men etti: 'Öldüklerinde de yanıma defnedilmesinler'

Sputnik Türkiye

Bir dönem ülkenin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak’ın ölümünün ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T11:27+0300

2026-08-25T11:27+0300

2026-08-25T11:27+0300

yaşam

miras

zengin

haberler

necati koçak

yeniköy

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

servet koçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg

Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi 89 yaşındaki Servet Koçak, 10 Mayıs 2026’da hayatını kaybetmişti. Servet Koçak’ın oğlu Recai Koçak, annesinin ölümünü kendisi ve kardeşi Necati Koçak’tan gizlediği iddiasıyla kız kardeşi Naciye Koçak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Recai Koçak’ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Naciye Koçak hakkında soruşturma başlatmıştı.Vasiyetini yıllar önce hazırlamışİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca anne Servet Koçak’ın vefatının ardından vasiyetnamesinin açılması (okunması) için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Servet Koçak’ın 12 Ocak 2022’de hazırladığı vasiyetnamesini açıkladı. Servet Koçak’ın mahkeme huzurunda açıklanan vasiyeti, mirasçılarına tebliğ edildi. 'Ona verdiklerimi çarçur etti'Servet Koçak’ın vasiyetnamesinde şu ifadelere yer verildi: 'Şiddetten korkuyorum''Yanıma bile gömülmesinler'Servet Koçak’ın vasiyetnamesinin açılmasının ardından oğlu Recai Koçak, kendisi ve ailesinin gizemli araçlar tarafından takip edildiğinden şüphe duyduğunu ileri sürerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında mahkemeden 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.Hangi durumlarda mirastan çıkarılma olur?Servet koçak’ın 2 oğlunu mirasından çıkarmasına ilişkin hukuki boyutu aile ve miras hukuku uzmanı Avukat ve Arabulucu Handan Bakbak’a sorduk. Bakbak, ‘mirastan çıkarılmanın’ hukuki boyutuna ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi: “Öncelikle vasiyetname, yasada belirtilen şekli şartlarına sahip ise geçerliliğini korur. Ancak vasiyetname ile saklı payları ihlal edilmiş yasal mirasçılar, saklı payları için tenkis davası açabilirler. Tenkis davası ile saklı payının kendisine veril mesini ister. Tenkis, ayni (eşya, mal) ya da nakdi (para) olabilir. Eğer vasiyet name yasal şartlarına havi (taşıyan) değil ise o zaman vasiyetnamenin iptali davası vasiyetname açıldıktan sonra derhal açılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/miras-kalan-ev-ve-arsalar-icin-yeni-donem-fiyati-artik-o-belirleyecek-1107999453.html

yeniköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

miras, zengin, haberler, necati koçak, yeniköy, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, servet koçak