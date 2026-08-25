https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/danistay-karar-verdi-bir-sehirde-taksi-ve-servis-plakalari-iptal-edilecek-1108234565.html

Danıştay karar verdi: Bir şehirde taksi ve servis plakaları iptal edilecek

Danıştay karar verdi: Bir şehirde taksi ve servis plakaları iptal edilecek

Sputnik Türkiye

Bursa'da Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda taksi ve servis plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T15:35+0300

2026-08-25T15:35+0300

2026-08-25T15:35+0300

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Bursa'da 2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan ticari araç plakalarına dair Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bazı taksi ve servis plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek. Karara göre 31 Ocak 2027 itibariyle plakalar geçersiz olacak ve bu araçlar trafiğe çıkamayacak. Buna göre halen faaliyette olan 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilecek bedelleri maliklerine ödenecek. Çalışma ruhsatları 31 Ocak'ta iptal edilecek2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan ticari araç plakalarına dair Danıştay ve ilgili mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları gereğince bazı taksi ve servis plakaları iptal edilecek. Çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla iptal edileceğinden dolayı araçlar trafiğe çıkamayacak.NTV'nin haberine göre, davalara konu plakaların ihale bedellerinin iadesinin sağlanması amacı doğrultusunda, ödemeye esas bedellerin 2027 yılı Ocak ayındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde belirlenmesi ile ödeme iş ve işlemlerinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesinin uygun olduğuna karar verildi.Plaka fiyatları 10 milyon lira seviyesinde Türkiye Noterler Birliği'nin gelen görüş yazısı doğrultusunda, söz konusu araç maliklerinin noterliklere kendilerinin giderek plakaların sicilden silinmesi işlemlerinin yürütmesine ve silme işlemlerini gerçekleştirdiklerine dair noter belgeleri ile belediye veznelerine başvurmaları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından bedellerin tespiti, ödenmesi ve ödeme harici alternatif çözümlerin belirlenmesi noktasında belediye meclisine görüş bildirilmesinin uygun olduğuna da ayrıyeten karar verildi.Yüzlerce servis aracını kapsıyorKararla birlikte halen faaliyette olan 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilip bedelleri maliklerine ödenecek.

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