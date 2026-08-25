Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-hedefine-ulasinca-milletimiz-onunde-yeni-donemin-kapisi-1108232414.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak" dedi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T14:05+0300
2026-08-25T14:19+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ahlat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108232650_102:0:1842:979_1920x0_80_0_0_cfd1221550af52bb0b21078c4f6cf04b.png
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’te “Ahlat Etkinlik Alanı Programı”nda konuştu ve Terörsüz Türkiye mesajı verdi:'Ahlat, gazilerin mekanıdır'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bahceli-malazgirt-mazimizdir-anadolu-namusumuzdur-1108230937.html
ahlat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/19/1108232650_319:0:1624:979_1920x0_80_0_0_b02ec765997f8d6096abcf6a617587cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ahlat
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ahlat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak

14:05 25.08.2026 (güncellendi: 14:19 25.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’te “Ahlat Etkinlik Alanı Programı”nda konuştu ve Terörsüz Türkiye mesajı verdi:

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.

'Ahlat, gazilerin mekanıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda konuştu.
Ahlat, şehadete ermişlerin. Ahlat, selamete ermişlerin. Ahlat, gazilerin mekanıdır. Ahlat 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerine, alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Ahlat, her haliyle şüheda ocağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Geçen hafta yayımladığımız Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı bundan sonra çok daha iyi koruyacağız.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
POLİTİKA
Bahçeli: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur
13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала