https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-hedefine-ulasinca-milletimiz-onunde-yeni-donemin-kapisi-1108232414.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak" dedi. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T14:05+0300
2026-08-25T14:05+0300
2026-08-25T14:19+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’te “Ahlat Etkinlik Alanı Programı”nda konuştu ve Terörsüz Türkiye mesajı verdi:'Ahlat, gazilerin mekanıdır'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bahceli-malazgirt-mazimizdir-anadolu-namusumuzdur-1108230937.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ahlat
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ahlat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak
14:05 25.08.2026 (güncellendi: 14:19 25.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’te “Ahlat Etkinlik Alanı Programı”nda konuştu ve Terörsüz Türkiye mesajı verdi:
Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
'Ahlat, gazilerin mekanıdır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda konuştu.
Ahlat, şehadete ermişlerin. Ahlat, selamete ermişlerin. Ahlat, gazilerin mekanıdır. Ahlat 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerine, alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Ahlat, her haliyle şüheda ocağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Geçen hafta yayımladığımız Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı bundan sonra çok daha iyi koruyacağız.