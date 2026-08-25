Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimiz önünde yeni dönemin kapısı aralanacak. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.