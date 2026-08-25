https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/bahceli-malazgirt-mazimizdir-anadolu-namusumuzdur-1108230937.html

Bahçeli: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur

Bahçeli: Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sultan Alparslan'ı, onunla aynı safta şehadeti göze alan aziz neferlerini, Anadolu'yu fetihle açıp iskanla kökleştiren... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T13:15+0300

2026-08-25T13:15+0300

2026-08-25T13:15+0300

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MHP Genel Başkanı Bahçeli Malazgirt Zaferi'ne ilişkin açıklama yaptı.Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşünün nice cihan devletinin kuruluşuna, nice fethin destanlaşan kudretine, nice zaferlerin nesillerce gururla taşınan ve geleceğe ışık tutan hatıralara şahit olduğunu belirtti.Her zaferin kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taçlanan birer neticeye bağladığını, her fethin Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırdığını ifade eden Bahçeli, şehit ve gazilerin kahramanlıklarının Türk milletine şerefli bir miras bıraktığını kaydetti.Bahçeli, şöyle devam etti:Afşin Bey ve diğer Türk kumandanlarının Anadolu içlerine uzanan akınlarıyla Bizans'ın Doğu'daki tahakkümünün adım adım kırıldığını, Türk atlılarının bastığı her toprağın yaklaşan büyük fethin ve Türk hakimiyetinin habercisi olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya yayılan Türkmen varlığının, kurulan beylikler ile yürütülen iskan ve imar hamleleri sayesinde bu coğrafyada kök saldığını belirterek Selçuklu'dan Söğüt'e, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan kesintisiz tarih hattında değişen tek unsurun başkentler olduğunu, Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesinin ise değişmediğini vurguladı.Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan ve Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmünün silinmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti, o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir. Sultan Alparslan'ı, onunla aynı safta şehadeti göze alan aziz neferlerini, Anadolu'yu fetihle açıp iskanla kökleştiren, imarla mamur eden, adaletle yaşatan ve Devlet-i ebed müddet şiarıyla yurda dönüştüren muhterem ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/devlet-bahceli-terorsuz-turkiye-bir-devlet-politikasi-1108047108.html

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