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Beyaz Saray: ABD'nin Kanada'ya karşı 'açık bir kozu' var
Beyaz Saray: ABD'nin Kanada'ya karşı 'açık bir kozu' var
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Kanada’nın ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmasının ardından Beyaz Saray, iki ülke arasındaki ticaret geriliminde ABD’nin güçlü bir avantaja... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T23:40+0300
2026-08-25T23:40+0300
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kanada
abd-kanada gümrük vergisi krizi
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Beyaz Saray, Kanada'nın ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Kanada ile devam eden gümrük vergisi anlaşmazlığında 'açık bir kozu' olduğunu belirtti.Beyaz Saray'dan yapılan, Kanada'nın Washington ile olan ticaret ilişkilerinde iddia edilen suistimallerini detaylandıran basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Cuma günü, ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri çöktü. Ottawa ve Washington, başarısızlığın sorumluluğunu birbirlerine yükleyerek, her iki taraf da son dakika değişiklikleri ve kabul edilemez yeni taleplerde bulunduğunu iddia etti. Ertesi gün, ABD, 20 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı.Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'ye yönelik 'adil olmayan ticaret politikaları' nedeniyle 1 Ocak 2027'den itibaren otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çelik ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.Kanada Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD’den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünlere yüzde 50’ye varan karşılıklı tarifeler uygulanacağını duyurmuştu. Söz konusu tarifelerin özellikle ülkenin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve kağıt hamuru ile elektronik sektörlerini hedef aldığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/kanadadan-abdye-20-milyar-dolarlik-misilleme-yeni-tarifeler-icin-tarih-verildi-1108239426.html
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abd, kanada, abd-kanada gümrük vergisi krizi
abd, kanada, abd-kanada gümrük vergisi krizi

Beyaz Saray: ABD'nin Kanada'ya karşı 'açık bir kozu' var

23:40 25.08.2026
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Yasin Öztürk
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Kanada’nın ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmasının ardından Beyaz Saray, iki ülke arasındaki ticaret geriliminde ABD’nin güçlü bir avantaja sahip olduğunu vurguladı.
Beyaz Saray, Kanada'nın ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Kanada ile devam eden gümrük vergisi anlaşmazlığında 'açık bir kozu' olduğunu belirtti.
Beyaz Saray'dan yapılan, Kanada'nın Washington ile olan ticaret ilişkilerinde iddia edilen suistimallerini detaylandıran basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"ABD ekonomisi Kanada ekonomisinden yaklaşık 13 kat daha büyük ve sekiz kat daha fazla insana ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin açık bir kozu var."

Neler olmuştu?

Cuma günü, ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri çöktü. Ottawa ve Washington, başarısızlığın sorumluluğunu birbirlerine yükleyerek, her iki taraf da son dakika değişiklikleri ve kabul edilemez yeni taleplerde bulunduğunu iddia etti. Ertesi gün, ABD, 20 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı.
Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'ye yönelik 'adil olmayan ticaret politikaları' nedeniyle 1 Ocak 2027'den itibaren otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çelik ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Kanada Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD’den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünlere yüzde 50’ye varan karşılıklı tarifeler uygulanacağını duyurmuştu. Söz konusu tarifelerin özellikle ülkenin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve kağıt hamuru ile elektronik sektörlerini hedef aldığı belirtilmişti.
Kanada-ABD Ticaret Krizi (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
DÜNYA
Kanada'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme: Yeni tarifeler için tarih verildi
18:22
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