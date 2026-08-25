https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/besiktas-duyurdu-ernest-poku-istanbula-geliyor-1108243502.html

Beşiktaş duyurdu: Ernest Poku, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş duyurdu: Ernest Poku, İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Ernest Poku'yla prensip anlaşmasına vardı. Poku, gece 01.00'de İstanbul'a gelecek. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T23:11+0300

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spor

beşiktaş

i̇stanbul

transfer

transfermarkt

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Beşiktaş, Ernest Poku'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.Siyah-beyazlı kulüp, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için Poku'yu taşıyan uçağın bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/besiktas-baskani-serdal-adali-anjiyo-oldu-1108238365.html

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beşiktaş, i̇stanbul, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu