https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/besiktas-baskani-serdal-adali-anjiyo-oldu-1108238365.html
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine başvurduğu hastanede tedbir amaçlı anjiyo oldu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:29+0300
2026-08-25T17:29+0300
2026-08-25T17:31+0300
spor
serdal adalı
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
anjiyo
kalp
kalp çarpıntısı
kalp hastalıkları
kalp yetmezliği
kalp krizi
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Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın rahatsızlık hissetmesi üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından anjiyo uygulanan Adalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. HT Spor'un haberine göre, İstanbul'a dönen Beşiktaş Başkanı'nın evinde istirahat ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html
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serdal adalı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, anjiyo, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi
serdal adalı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, anjiyo, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
17:29 25.08.2026 (güncellendi: 17:31 25.08.2026)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine başvurduğu hastanede tedbir amaçlı anjiyo oldu.
Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın rahatsızlık hissetmesi üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Yapılan tetkiklerin ardından anjiyo uygulanan Adalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. HT Spor'un haberine göre, İstanbul'a dönen Beşiktaş Başkanı'nın evinde istirahat ettiği bildirildi.