https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/besiktas-baskani-serdal-adali-anjiyo-oldu-1108238365.html

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine başvurduğu hastanede tedbir amaçlı anjiyo oldu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T17:29+0300

2026-08-25T17:29+0300

2026-08-25T17:31+0300

spor

serdal adalı

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

anjiyo

kalp

kalp çarpıntısı

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

kalp krizi

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Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın rahatsızlık hissetmesi üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından anjiyo uygulanan Adalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. HT Spor'un haberine göre, İstanbul'a dönen Beşiktaş Başkanı'nın evinde istirahat ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-serdar-adali-yeniden-baskanliga-secildi-1096134803.html

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Sputnik Türkiye

serdal adalı, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, anjiyo, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi