https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/devlet-bahceli-terorsuz-turkiye-bir-devlet-politikasi-1108047108.html

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye, bir devlet politikası

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye, bir devlet politikası

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu vurgulayarak "Şehit ve gaziler ile ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke... 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T09:27+0300

2026-08-17T09:27+0300

2026-08-17T09:27+0300

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terörsüz türkiye

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Türkgün gazetesine konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye"nin bir devlet politikası olduğunu, TBMM’de kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ile önemli bir aşamaya geçildiğini söyledi. Bahçeli, “Kanunun 467 milletvekilinin oyu ile kabul edilmiş olması ‘Terörsüz Türkiye’ye, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik güçlü iradeyi ve kapsamlı mutabakatı göstermektedir.” dedi. 'milletimiz Terörsüz Türkiye'nin yanında'“Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye’nin yanında duruyor” diyen Bahçeli, “Süreçte vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimiz ile onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Vurgulamak isterim ki bu aşamaya onlar sayesinde, onların kutlu mücadelelerinin sonucunda gelinmiştir. Bununla beraber Gazi ordumuzun ve fedakâr milletimizin dünden bugüne terörle mücadele hafızası, azmi ve iradesi bütün aşamalarıyla sahiplenilmiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır. Sürecin hassasiyetine uygun bir üslupla, sabırla, akılla, vatan, millet sevgisiyle ve kardeşliğin kavileştirilmesine olan güçlü inanç ve iradeyle hareket edilmiştir.” diye konuştu. 'Süreci karalamak isteyene fırsat yok'Süreci karalamak isteyenlere karşı uyarılarda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;'Kanun bir af düzenlemesi değil'Çıkarılan kanunun bir af düzenlemesi olmadığını hatırlatan Devlet Bahçeli, “Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak, suçun vasfına, mahkûmiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle Kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır.” dedi.

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devlet bahçeli, türkiye, mhp, terör, terörsüz türkiye