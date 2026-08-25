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Antalya'da Falez Parkı'nda boruda arıza oluştu: Atık su denize karıştı
Antalya'da Falez Parkı'nda boruda arıza oluştu: Atık su denize karıştı
Sputnik Türkiye
Antalya'da Falez Parkı'ndaki boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T16:47+0300
2026-08-25T16:47+0300
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falez
atık su
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Antalya Muratpaşa'da Falez Parkı'nda atıksu terfi hattının kaynak noktasında yırtık meydana geldi. Denize atık su karışırken denizin rengi değişti, bölgede yoğun koku oluştu. Boruda kaçak meydana geldiYeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi’ndeki parkta denize ulaşan borudan atık su aktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Atık su nedeniyle denizin rengi değişirken bölgede yoğun koku oluştu.İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri sevk edildi. ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede, kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi.Bu kadar kötüsüne ilk kez denk geldimBölgede çalışan Nazmiye Nur Kızıldemir, yoğun koku nedeniyle vatandaşların parkta fazla duramadığını söyledi.Kızıldemir, "Sabah saatlerinde başladı ve hala devam ediyor. Çok keskin bir koku var. Buraya gelen kişiler mideleri bulanarak gitmeye başladılar." dedi.Bölgede yüzdüğünü belirten Mesut Uzun da denizdeki bulanıklığı ve kokuyu fark edince sudan çıktığını ifade etti. Uzun, "Bu kadar kötüsüne ilk kez denk geldim. Umarım bir an önce düzelir ve deniz kendine gelir." diye konuştu.Ekiplerin çalışması sürüyorASAT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kurumun SCADA (Denetleyici Kontrol ve VeriToplama) sistemiyle bölgede denize atık su karıştığının tespit edildiği, bölgeye görevlendirilen ekiplerce yapılan incelemede, ASAT’a ait atık su terfi hattı borusunun kaynak noktasında oluşan bir yırtık nedeniyle kaçak olduğunun belirlendiği bildirildi.Arızanın olduğu hatta gaz birikmesine benzer bir tehdit unsuru oluşması ihtimali nedeniyle iş güvenliğinin sağlanması amacıyla hattın havalandırılmasının ardından müdahale edildiği belirtilen açıklamada, bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü ifade edildi.
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antalya, falez, atık su, kötü koku
antalya, falez, atık su, kötü koku

Antalya'da Falez Parkı'nda boruda arıza oluştu: Atık su denize karıştı

16:47 25.08.2026
© Adem AkalanAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Adem Akalan
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Antalya'da Falez Parkı'ndaki boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı.
Antalya Muratpaşa'da Falez Parkı'nda atıksu terfi hattının kaynak noktasında yırtık meydana geldi. Denize atık su karışırken denizin rengi değişti, bölgede yoğun koku oluştu.

Boruda kaçak meydana geldi

Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi’ndeki parkta denize ulaşan borudan atık su aktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Atık su nedeniyle denizin rengi değişirken bölgede yoğun koku oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri sevk edildi. ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede, kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi.
© Bekir BektaşAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
Antalya
© Bekir Bektaş

Bu kadar kötüsüne ilk kez denk geldim

Bölgede çalışan Nazmiye Nur Kızıldemir, yoğun koku nedeniyle vatandaşların parkta fazla duramadığını söyledi.
Kızıldemir, "Sabah saatlerinde başladı ve hala devam ediyor. Çok keskin bir koku var. Buraya gelen kişiler mideleri bulanarak gitmeye başladılar." dedi.
Bölgede yüzdüğünü belirten Mesut Uzun da denizdeki bulanıklığı ve kokuyu fark edince sudan çıktığını ifade etti. Uzun, "Bu kadar kötüsüne ilk kez denk geldim. Umarım bir an önce düzelir ve deniz kendine gelir." diye konuştu.

Ekiplerin çalışması sürüyor

ASAT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kurumun SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri
Toplama) sistemiyle bölgede denize atık su karıştığının tespit edildiği, bölgeye görevlendirilen ekiplerce yapılan incelemede, ASAT’a ait atık su terfi hattı borusunun kaynak noktasında oluşan bir yırtık nedeniyle kaçak olduğunun belirlendiği bildirildi.
Arızanın olduğu hatta gaz birikmesine benzer bir tehdit unsuru oluşması ihtimali nedeniyle iş güvenliğinin sağlanması amacıyla hattın havalandırılmasının ardından müdahale edildiği belirtilen açıklamada, bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü ifade edildi.
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