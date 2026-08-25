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Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok
Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok
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Ahmet Hakan, İdris Naim Şahin adına tahsilli araçların suç içerikli kullanılmasına ilişkin yazdı ve "İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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ahmet hakan
alihan kuriş
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.Bugün konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/alihan-kuris-suc-orgutu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1108164520.html
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ahmet hakan, alihan kuriş, i̇dris naim şahin
ahmet hakan, alihan kuriş, i̇dris naim şahin

Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok

09:25 25.08.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ahmet Hakan, İdris Naim Şahin adına tahsilli araçların suç içerikli kullanılmasına ilişkin yazdı ve "İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok" dedi.
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.
Bugün konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan şu değerlendirmelerde bulundu:
Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli araçlar incelenmiş. Ve tahsis edilen bu araçların... Amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı saptanmış. İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok yani.
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22 Ağustos, 14:28
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