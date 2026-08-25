https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ahmet-hakan-idris-naim-sahine-tahsisli-arac-emanet-etmek-ile-kurda-kuzu-emanet-arasinda-pek-bir-1108220499.html
Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok
Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, İdris Naim Şahin adına tahsilli araçların suç içerikli kullanılmasına ilişkin yazdı ve "İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda... 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T09:25+0300
2026-08-25T09:25+0300
2026-08-25T09:25+0300
türki̇ye
ahmet hakan
alihan kuriş
i̇dris naim şahin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.Bugün konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/alihan-kuris-suc-orgutu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1108164520.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, alihan kuriş, i̇dris naim şahin
ahmet hakan, alihan kuriş, i̇dris naim şahin
Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok
Ahmet Hakan, İdris Naim Şahin adına tahsilli araçların suç içerikli kullanılmasına ilişkin yazdı ve "İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok" dedi.
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.
Bugün konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan şu değerlendirmelerde
bulundu:
Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli araçlar incelenmiş. Ve tahsis edilen bu araçların... Amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı saptanmış. İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok yani.