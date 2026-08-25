https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ahmet-hakan-idris-naim-sahine-tahsisli-arac-emanet-etmek-ile-kurda-kuzu-emanet-arasinda-pek-bir-1108220499.html

Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok

Ahmet Hakan: İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda kuzu emanet arasında pek bir fark yok

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, İdris Naim Şahin adına tahsilli araçların suç içerikli kullanılmasına ilişkin yazdı ve "İdris Naim Şahin’e tahsisli araç emanet etmek ile kurda... 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T09:25+0300

2026-08-25T09:25+0300

2026-08-25T09:25+0300

türki̇ye

ahmet hakan

alihan kuriş

i̇dris naim şahin

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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.Bugün konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260822/alihan-kuris-suc-orgutu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1108164520.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

ahmet hakan, alihan kuriş, i̇dris naim şahin