https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/ahbap-sorusturmasinda-sahan-gokbakar-ifade-verdi-kendisi-bende-hicbir-zaman-guven-uyandirmamistir-1108238217.html

Ahbap soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi: Kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır

Ahbap soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi: Kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır

Sputnik Türkiye

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ünlü komedyen Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar derneğe hiçbir dönem maddi yardım yapmadığını söyledi 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T17:21+0300

2026-08-25T17:21+0300

2026-08-25T17:21+0300

türki̇ye

ahbap derneği

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

haluk levent

şahan gökbakar

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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Haluk Levent hakkında, "Kendisini çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır" ifadelerini kullandı. Gökbakar, deprem döneminde gündeme gelen çadır alımı konusundaki paylaşımı nedeniyle de Haluk Levent'le sosyal medyada yaşadıkları tartıştıklarını da belirtti. Güven uyandırmadıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye giden Gökbakar, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ni 6 Şubat depremlerinden önce medyadan tanıdığını anlattı. Sabah'ın haberine göre, Haluk Levent hakkında, "Kendisini çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım" dedi. 2021 yılında Kastamonu'daki sel ve Muğla'daki yangın felaketlerinde yardım çalışmalarında bulunduğunu anlatan Gökbakar, kendisinin vesile olduğu yardımların AFAD'a teslim edildiğini söyledi. Takipçilerini de AFAD'a yönlendirdiğini belirten Gökbakar, afet yardımlarının resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesini savunduğunu ifade etti.Çadır tartışmasını anlattı6 Şubat depremlerinin ardından da kendi imkanlarıyla bölgeye yardım ettiğini belirten Gökbakar, Ahbap Derneği veya Haluk Levent lehine destekleyici bir paylaşımının olmadığını söyledi. Gökbakar, deprem döneminde gündeme gelen Kızılay'dan çadır alımı konusunda yaptığı sorgulayıcı paylaşım nedeniyle Haluk Levent ile sosyal medya üzerinden sözlü tartışma yaşadığını da anlattı.Yakın çevremi uyardımŞahan Gökbakar, yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent'in geçmişine dikkat çektiğini söyledi. Gökbakar, "Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir." dedi. Bu tavrı nedeniyle o dönemde Haluk Levent ve Ahbap'ı destekleyen kesimlerin tepkisini çektiğini belirten Gökbakar, eleştirildiğini de anlattı. Afetlerde yardımların devletin resmi kurumları eliyle yapılmasını desteklediğini söyleyen Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişine ilişkin düşüncelerini sosyal medya hesaplarında ve arkadaş çevresinde de dile getirdiğini belirtti. Gökbakar, "Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir" diyerek ifadesinin bitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/seda-sayan-haluk-leventi-cok-onceden-tanidigim-icin-bana-guven-vermiyordu-1107595601.html

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ahbap derneği, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, haluk levent, şahan gökbakar