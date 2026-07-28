https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/seda-sayan-haluk-leventi-cok-onceden-tanidigim-icin-bana-guven-vermiyordu-1107595601.html
Seda Sayan: Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu
Seda Sayan: Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürürken ünlü şarkıcı Seda Sayan, derneğe hiç bağış yapmadığını belirtirken Haluk Levent'e güvenmediğini anlattı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-28T12:12+0300
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yaşam
ahbap derneği
haluk levent
seda sayan
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürerken birçok ünlü isim de ifadeye çağırıldı. Seda Sayan ise yaptığı açıklamada "Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu" derken derneğe hiç bağış yapmadığını anlattı. Ben öngörüsü yüksek bir kadınımSayan, gazetecilerin kendisine dernek ve Haluk Levent'le ilgili sorularını yanıtladı. Sayan, "Ben yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Üstelik ben çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu. Ben de Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bağışlarımı her zaman Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım, öyle de devam ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasi-mahsun-kirmizigul-ve-feyza-altunun-ifadeleri-ortaya-cikti-1107584655.html
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ahbap derneği, haluk levent, seda sayan
ahbap derneği, haluk levent, seda sayan
Seda Sayan: Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürürken ünlü şarkıcı Seda Sayan, derneğe hiç bağış yapmadığını belirtirken Haluk Levent'e güvenmediğini anlattı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürerken birçok ünlü isim de ifadeye çağırıldı. Seda Sayan ise yaptığı açıklamada "Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu" derken derneğe hiç bağış yapmadığını anlattı.
Ben öngörüsü yüksek bir kadınım
Sayan, gazetecilerin kendisine dernek ve Haluk Levent'le ilgili sorularını yanıtladı. Sayan, "Ben yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Üstelik ben çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu. Ben de Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bağışlarımı her zaman Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım, öyle de devam ediyorum" dedi.