https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/seda-sayan-haluk-leventi-cok-onceden-tanidigim-icin-bana-guven-vermiyordu-1107595601.html

Seda Sayan: Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu

Seda Sayan: Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürürken ünlü şarkıcı Seda Sayan, derneğe hiç bağış yapmadığını belirtirken Haluk Levent'e güvenmediğini anlattı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T12:12+0300

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yaşam

ahbap derneği

haluk levent

seda sayan

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Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürerken birçok ünlü isim de ifadeye çağırıldı. Seda Sayan ise yaptığı açıklamada "Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu" derken derneğe hiç bağış yapmadığını anlattı. Ben öngörüsü yüksek bir kadınımSayan, gazetecilerin kendisine dernek ve Haluk Levent'le ilgili sorularını yanıtladı. Sayan, "Ben yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Üstelik ben çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu. Ben de Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bağışlarımı her zaman Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım, öyle de devam ediyorum" dedi.

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ahbap derneği, haluk levent, seda sayan