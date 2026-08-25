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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/abd-hava-kuvvetlerine-ait-askeri-ucak-moskovaya-indi-1108229927.html
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak Moskova'ya indi
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak Moskova'ya indi
Sputnik Türkiye
Washington'dan kalkıp Riga üzerinden Moskova'ya geçen ABD ordusuna ait Boeing C-17A Globemaster III tipi nakliye uçağı, Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T12:43+0300
2026-08-25T12:48+0300
dünya
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abd
nakliye uçağı
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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indiği bildirildi.Uçuş takip verilerine dayandırılan bilgilere göre; Letonya’nın başkenti Riga’dan Moskova saatiyle 08.50’de havalanan uçak, saat 10.00 sularında Vnukovo Havalimanı’na ulaştı.Uçağın rotasına ilişkin geçmiş veriler, söz konusu uçağın 23 Ağustos’ta Washington yakınlarında bulunan Andrews Askeri Üssü’nden Riga’ya gittiğini gösteriyor. Andrews Askeri Üssü, ABD Başkanı ve üst düzey hükümet yetkililerinin kullandığı uçakların ana merkezi olmasının yanı sıra, Rusya’da tutuklu bulunduktan sonra serbest bırakılan eski ABD Deniz Piyadesi Robert Gilman’ın ülkeye döndüğünde getirildiği üs olarak da biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/rusya-ekonomisi-satin-alma-gucu-paritesine-gore-dunyanin-en-buyuk-4-ekonomisi-oldu-1108225844.html
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rusya, moskova, abd, nakliye uçağı
rusya, moskova, abd, nakliye uçağı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak Moskova'ya indi

12:43 25.08.2026 (güncellendi: 12:48 25.08.2026)
© AP Photo / Damian Dovarganes, FileBoeing C-17 Globemaster III cargo jet
Boeing C-17 Globemaster III cargo jet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes, File
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Washington'dan kalkıp Riga üzerinden Moskova'ya geçen ABD ordusuna ait Boeing C-17A Globemaster III tipi nakliye uçağı, Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indiği bildirildi.
Uçuş takip verilerine dayandırılan bilgilere göre; Letonya’nın başkenti Riga’dan Moskova saatiyle 08.50’de havalanan uçak, saat 10.00 sularında Vnukovo Havalimanı’na ulaştı.
Uçağın rotasına ilişkin geçmiş veriler, söz konusu uçağın 23 Ağustos’ta Washington yakınlarında bulunan Andrews Askeri Üssü’nden Riga’ya gittiğini gösteriyor. Andrews Askeri Üssü, ABD Başkanı ve üst düzey hükümet yetkililerinin kullandığı uçakların ana merkezi olmasının yanı sıra, Rusya’da tutuklu bulunduktan sonra serbest bırakılan eski ABD Deniz Piyadesi Robert Gilman’ın ülkeye döndüğünde getirildiği üs olarak da biliniyor.
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