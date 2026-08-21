https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/zaharova-zelenskiy-masa-ile-koca-ayiya-yaptirim-uygulayarak-cephedeki-durumu-degistirecegini-1108146931.html

Zaharova: Zelenskiy, Maşa ile Koca Ayı'ya yaptırım uygulayarak cephedeki durumu değiştireceğini sanıyor

Zaharova: Zelenskiy, Maşa ile Koca Ayı'ya yaptırım uygulayarak cephedeki durumu değiştireceğini sanıyor

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin yapımcılarına yaptırım kararı almasını eleştirerek ironik bir değerlendirmede... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T13:17+0300

2026-08-21T13:17+0300

2026-08-21T13:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

mariya zaharova

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

animaccord

maşa ile koca ayı

vladimir zelenskiy

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087380838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9666c94d7794ee42067dcfacf3643387.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Rus animasyon dizisi 'Maşa ile Koca Ayı'nın yapımcılarına yönelik yaptırımların cephedeki durumu değiştireceğini düşündüğünü belirtti. Rus basınına konuşan Zaharova, "Zelenskiy, cephedeki durumu ancak bu şekilde değiştirebileceğini düşünüyor" diyerek duruma ironik bir yaklaşımla tepki gösterdi.'Yapımcılara 10 yıllık yasak'Ukrayna makamları, Rus yapımı çizgi filmin yapımcılarına yaptırım kararlarını yürürlüğe koydu. Zelenskiy'in resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, Animaccord stüdyosu, dizinin yapımcısı Dmitriy Loveyko ve animatör Oleg Kuzovkov dahil olmak üzere toplamda 5 özel ve 4 tüzel kişiye 10 yıllık bir yaptırım getirildi.Ukrayna tarafı, 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Alınan kararlar neticesinde, söz konusu çizgi filmin Ukrayna topraklarında izlenmesi ve erişimi tamamen engellenmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/abd-basini-ukraynada-siyasi-kriz-derinlesiyor-zelenskiy-koseye-sikisti-1108144861.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, animaccord, maşa ile koca ayı, vladimir zelenskiy, rusya