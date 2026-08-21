Zaharova: Zelenskiy, Maşa ile Koca Ayı'ya yaptırım uygulayarak cephedeki durumu değiştireceğini sanıyor
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinIn this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
© Sputnik / Russian Foreign Ministry/
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin yapımcılarına yaptırım kararı almasını eleştirerek ironik bir değerlendirmede bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Rus animasyon dizisi 'Maşa ile Koca Ayı'nın yapımcılarına yönelik yaptırımların cephedeki durumu değiştireceğini düşündüğünü belirtti.
Rus basınına konuşan Zaharova, "Zelenskiy, cephedeki durumu ancak bu şekilde değiştirebileceğini düşünüyor" diyerek duruma ironik bir yaklaşımla tepki gösterdi.
Rus basınına konuşan Zaharova, "Zelenskiy, cephedeki durumu ancak bu şekilde değiştirebileceğini düşünüyor" diyerek duruma ironik bir yaklaşımla tepki gösterdi.
'Yapımcılara 10 yıllık yasak'
Ukrayna makamları, Rus yapımı çizgi filmin yapımcılarına yaptırım kararlarını yürürlüğe koydu.
Zelenskiy'in resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, Animaccord stüdyosu, dizinin yapımcısı Dmitriy Loveyko ve animatör Oleg Kuzovkov dahil olmak üzere toplamda 5 özel ve 4 tüzel kişiye 10 yıllık bir yaptırım getirildi.
Ukrayna tarafı, 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Alınan kararlar neticesinde, söz konusu çizgi filmin Ukrayna topraklarında izlenmesi ve erişimi tamamen engellenmiş durumda.
Zelenskiy'in resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, Animaccord stüdyosu, dizinin yapımcısı Dmitriy Loveyko ve animatör Oleg Kuzovkov dahil olmak üzere toplamda 5 özel ve 4 tüzel kişiye 10 yıllık bir yaptırım getirildi.
Ukrayna tarafı, 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Alınan kararlar neticesinde, söz konusu çizgi filmin Ukrayna topraklarında izlenmesi ve erişimi tamamen engellenmiş durumda.