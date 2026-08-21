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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/zaharova-zelenskiy-masa-ile-koca-ayiya-yaptirim-uygulayarak-cephedeki-durumu-degistirecegini-1108146931.html
Zaharova: Zelenskiy, Maşa ile Koca Ayı'ya yaptırım uygulayarak cephedeki durumu değiştireceğini sanıyor
Zaharova: Zelenskiy, Maşa ile Koca Ayı'ya yaptırım uygulayarak cephedeki durumu değiştireceğini sanıyor
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin yapımcılarına yaptırım kararı almasını eleştirerek ironik bir değerlendirmede... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T13:17+0300
2026-08-21T13:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
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animaccord
maşa ile koca ayı
vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Rus animasyon dizisi 'Maşa ile Koca Ayı'nın yapımcılarına yönelik yaptırımların cephedeki durumu değiştireceğini düşündüğünü belirtti. Rus basınına konuşan Zaharova, "Zelenskiy, cephedeki durumu ancak bu şekilde değiştirebileceğini düşünüyor" diyerek duruma ironik bir yaklaşımla tepki gösterdi.'Yapımcılara 10 yıllık yasak'Ukrayna makamları, Rus yapımı çizgi filmin yapımcılarına yaptırım kararlarını yürürlüğe koydu. Zelenskiy'in resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, Animaccord stüdyosu, dizinin yapımcısı Dmitriy Loveyko ve animatör Oleg Kuzovkov dahil olmak üzere toplamda 5 özel ve 4 tüzel kişiye 10 yıllık bir yaptırım getirildi.Ukrayna tarafı, 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Alınan kararlar neticesinde, söz konusu çizgi filmin Ukrayna topraklarında izlenmesi ve erişimi tamamen engellenmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/abd-basini-ukraynada-siyasi-kriz-derinlesiyor-zelenskiy-koseye-sikisti-1108144861.html
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haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, animaccord, maşa ile koca ayı, vladimir zelenskiy, rusya
haberler, mariya zaharova, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, animaccord, maşa ile koca ayı, vladimir zelenskiy, rusya

Zaharova: Zelenskiy, Maşa ile Koca Ayı'ya yaptırım uygulayarak cephedeki durumu değiştireceğini sanıyor

13:17 21.08.2026
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinIn this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin yapımcılarına yaptırım kararı almasını eleştirerek ironik bir değerlendirmede bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Rus animasyon dizisi 'Maşa ile Koca Ayı'nın yapımcılarına yönelik yaptırımların cephedeki durumu değiştireceğini düşündüğünü belirtti.

Rus basınına konuşan Zaharova, "Zelenskiy, cephedeki durumu ancak bu şekilde değiştirebileceğini düşünüyor" diyerek duruma ironik bir yaklaşımla tepki gösterdi.

'Yapımcılara 10 yıllık yasak'

Ukrayna makamları, Rus yapımı çizgi filmin yapımcılarına yaptırım kararlarını yürürlüğe koydu.
Zelenskiy'in resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamelere göre, Animaccord stüdyosu, dizinin yapımcısı Dmitriy Loveyko ve animatör Oleg Kuzovkov dahil olmak üzere toplamda 5 özel ve 4 tüzel kişiye 10 yıllık bir yaptırım getirildi.

Ukrayna tarafı, 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filminin ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Alınan kararlar neticesinde, söz konusu çizgi filmin Ukrayna topraklarında izlenmesi ve erişimi tamamen engellenmiş durumda.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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