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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/abd-basini-ukraynada-siyasi-kriz-derinlesiyor-zelenskiy-koseye-sikisti-1108144861.html
ABD basını: Ukrayna'da siyasi kriz derinleşiyor, Zelenskiy köşeye sıkıştı
ABD basını: Ukrayna'da siyasi kriz derinleşiyor, Zelenskiy köşeye sıkıştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki siyasi krizin Vladimir Zelenskiy'i köşeye sıkıştırdığı ve uluslararası müttefiklerin tutumunun aleyhine dönmeye başladığı ifade edildi. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T12:12+0300
2026-08-21T12:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
siyasi kriz
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ABD merkezli National Review dergisinde yayımlanan bir analizde Ukrayna'daki siyasi krizin Vladimir Zelenskiy'i köşeye sıkıştırdığı dile getirildi. Makalede, Ukrayna'nın uluslararası destekçilerinin Zelenskiy hakkındaki görüşlerinin giderek olumsuz yönde değiştiği ve bu durumun Zelenskiy'i zor ve sancılı kararlar almaya zorladığı belirtildi.'Siyasi skandalın ciddiyeti artıyor'Makaleye göre, eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov'un Kiev rejimine dair açıklamalarının yabancı medyada geniş yankı bulması, yaşanan siyasi skandalın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Fedorov, ülkedeki yönetim krizine dikkat çekerek, halkın kararların gerekçesini ve reformların akıbetini anlayamadığı bir ortamda sonsuza dek yaşayamayacağını vurgulamıştı.Seçim tartışmaları ve dış baskılarZelenskiy'in görev süresinin dolmasına rağmen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesi tartışma yaratmaya devam ediyor. Beyaz Saray yönetimi de daha önce seçimlerin yapılması yönünde çağrılarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/rusyadan-abdye-mesaj-diyaloga-acigiz-ancak-ilkelerimizden-taviz-vermeyiz-1108140150.html
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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, siyasi kriz
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, siyasi kriz

ABD basını: Ukrayna'da siyasi kriz derinleşiyor, Zelenskiy köşeye sıkıştı

12:12 21.08.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna'daki siyasi krizin Vladimir Zelenskiy'i köşeye sıkıştırdığı ve uluslararası müttefiklerin tutumunun aleyhine dönmeye başladığı ifade edildi.
ABD merkezli National Review dergisinde yayımlanan bir analizde Ukrayna'daki siyasi krizin Vladimir Zelenskiy'i köşeye sıkıştırdığı dile getirildi.

Makalede, Ukrayna'nın uluslararası destekçilerinin Zelenskiy hakkındaki görüşlerinin giderek olumsuz yönde değiştiği ve bu durumun Zelenskiy'i zor ve sancılı kararlar almaya zorladığı belirtildi.

'Siyasi skandalın ciddiyeti artıyor'

Makaleye göre, eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov'un Kiev rejimine dair açıklamalarının yabancı medyada geniş yankı bulması, yaşanan siyasi skandalın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Fedorov, ülkedeki yönetim krizine dikkat çekerek, halkın kararların gerekçesini ve reformların akıbetini anlayamadığı bir ortamda sonsuza dek yaşayamayacağını vurgulamıştı.

Seçim tartışmaları ve dış baskılar

Zelenskiy'in görev süresinin dolmasına rağmen sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesi tartışma yaratmaya devam ediyor.

Beyaz Saray yönetimi de daha önce seçimlerin yapılması yönünde çağrılarda bulunmuştu.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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