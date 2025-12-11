Türkiye
İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği: Denizin rengi değişti
İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği: Denizin rengi değişti
İzmir Körfezi'nde bugün dikkat çekici bir çevre kirliliği yaşandı. Denizin rengindeki belirgin değişim, kentte endişeye neden olurken İzmir Büyükşehir Belediye...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliği paylaştı.Başkan Tugay paylaşımında, “İzmir Körfezi bugün bir kez daha kirletildi” ifadelerini kullanarak sorumlulara çağrıda bulundu. Tugay, belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu vurgulayarak, özellikle liman, tersane, sanayi tesisleri ve atık bıraktığı tespit edilen gemilerin sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.Ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizen Tugay, “İzmir’in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir” dedi.
İzmir Körfezi'nde bugün dikkat çekici bir çevre kirliliği yaşandı. Denizin rengindeki belirgin değişim, kentte endişeye neden olurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliği paylaştı.
Başkan Tugay paylaşımında, “İzmir Körfezi bugün bir kez daha kirletildi” ifadelerini kullanarak sorumlulara çağrıda bulundu. Tugay, belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu vurgulayarak, özellikle liman, tersane, sanayi tesisleri ve atık bıraktığı tespit edilen gemilerin sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizen Tugay, “İzmir’in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir” dedi.
