https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/izmir-korfezinde-cevre-kirliligi-denizin-rengi-degisti-1101724400.html

İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği: Denizin rengi değişti

İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği: Denizin rengi değişti

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'nde bugün dikkat çekici bir çevre kirliliği yaşandı. Denizin rengindeki belirgin değişim, kentte endişeye neden olurken İzmir Büyükşehir Belediye... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T22:03+0300

2025-12-11T22:03+0300

2025-12-11T22:03+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zmir körfezi

i̇zmir

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

i̇zmir valiliği

izmir rafinerisi

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101724159_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_087279e31610dd9c60fd9e0caefd78b0.jpg

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliği paylaştı.Başkan Tugay paylaşımında, “İzmir Körfezi bugün bir kez daha kirletildi” ifadelerini kullanarak sorumlulara çağrıda bulundu. Tugay, belediye ekiplerinin sahada görev başında olduğunu vurgulayarak, özellikle liman, tersane, sanayi tesisleri ve atık bıraktığı tespit edilen gemilerin sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.Ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizen Tugay, “İzmir’in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/izmir-korfezi-kahverengiye-dondu-denizde-balik-olumleri-basladi-1098777599.html

türki̇ye

i̇zmir körfezi

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇zmir körfezi, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, izmir rafinerisi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı