https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/vergi-borcu-olanlar-dikkat-72-aya-kadar-taksit-icin-son-10-gun-1108146335.html

Vergi borcu olanlar dikkat: 72 aya kadar taksit için son 10 gün

Vergi borcu olanlar dikkat: 72 aya kadar taksit için son 10 gün

Sputnik Türkiye

Vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesine yönelik düzenlemede başvuru süresi 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. KDV dışındaki kapsama giren... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T12:39+0300

2026-08-21T12:39+0300

2026-08-21T12:39+0300

ekonomi̇

vergi

gelir i̇daresi başkanlığı

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Vergi borçlarının taksitlendirilmesi için başvuru sürecinde son 10 güne girildi. Vergi dairelerince takip edilen ve düzenleme kapsamına giren kamu alacakları için mükellefler 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabilecek.Düzenleme kapsamında KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar, katma değer vergisi borçları ise 12 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak belirlendi.Başvurular için vergi dairesine gitme zorunluluğu bulunmuyor. İşlemler GİB, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.Hangi vergi borçları taksitlendirilebilecek?Düzenleme, vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacaklarını kapsıyor.Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredilerigibi alacaklar düzenleme kapsamında taksitlendirilebiliyor.Hangi borçlar kapsam dışında?Özel tüketim vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine ilişkin geçici vergi ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve zamlarıtecil kapsamına girmiyor.Söz konusu vergilere ait beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergileri ve bunlara ilişkin gecikme zamları da düzenleme kapsamında bulunmuyor.KDV dışındaki borçlara 72 aya kadar taksitMükellefler, kapsama giren KDV dışındaki vergi borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilecek. Katma değer vergisinde ise azami taksit süresi 12 ay olarak uygulanacak.Taksitlendirilen borçlarda yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.10 milyon liraya kadar teminat aranmayacakDüzenlemeye göre borçları 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden teminat istenmeyecek.Borç tutarının 10 milyon lirayı aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yarısı değerinde teminatgösterilmesi gerekecek.Başvurular internet üzerinden yapılabilecekTaksitlendirme imkânından yararlanmak isteyenlerin vergi dairesine gitmesi gerekmiyor.Başvurular gib.gov.tr, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya e-Devlet (turkiye.gov.tr)üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını görüntüleyerek kendilerine uygun taksit seçeneğini tercih edip başvurularını tamamlayabilecek.Son başvuru tarihi 31 AğustosDüzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını 31 Ağustos Pazartesi gününe kadartamamlaması gerekiyor.Taksitlendirilen borçların ilk taksiti 30 Eylül’e kadar ödenebilecek. Sonraki taksit ödemeleri ise takip eden aylarda gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ev-sahipleri-dikkat-tapuda-kurallar-degisiyor-para-iadesi-yapilacak-1108144630.html

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vergi, gelir i̇daresi başkanlığı