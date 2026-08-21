https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ev-sahipleri-dikkat-tapuda-kurallar-degisiyor-para-iadesi-yapilacak-1108144630.html

Ev sahipleri dikkat, tapuda kurallar değişiyor: Para iadesi yapılacak

Ev sahipleri dikkat, tapuda kurallar değişiyor: Para iadesi yapılacak

Sputnik Türkiye

SEDDK, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kurallarında değişikliğe gitti. 5 Eylül 2026’da başlayacak uygulamayla konut satışında mevcut DASK poliçesi tapudaki... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T12:11+0300

2026-08-21T12:11+0300

2026-08-21T12:11+0300

ekonomi̇

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

tapu

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), konut alım-satımı ve mülkiyet değişikliklerinde uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kurallarını değiştirdi. 21 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, DASK Genel Şartlarının “Menfaat Sahibinin Değişmesi” başlıklı maddesini yeniden düzenledi.Yeni kurala göre konut satıldığında mevcut DASK poliçesi, tapudaki resmi tescil tarihi itibarıyla sona erecek. Poliçe sahibi veya konutu satan kişinin başvurması halinde, sigortanın kullanılmayan günlerine ait prim hesaplanarak sigortayı yaptıran kişiye iade edilecek.Düzenleme yayım tarihinden 15 gün sonra, 5 Eylül 2026’da uygulanmaya başlayacak.Tapudaki tescille eski DASK poliçesi sona erecekSEDDK tarafından yayımlanan tebliğ ile 13 Mayıs 2011 tarihli DASK Genel Şartlarının C.4 maddesinde değişikliğe gidildi.Buna göre bir konutun satılması veya devredilmesi halinde mevcut DASK sigortası, tapudaki resmi tescil tarihi itibarıyla sona erecek ve yeni konut sahibi için geçerli olmayacak.Satıcı kullanılmayan günlerin primini geri alabilecekYeni düzenlemeyle konutunu satan kişiye DASK prim iadesi imkânı getirildi.Poliçe sahibi veya konutu satan kişinin başvurması halinde, sigorta süresinden geriye kalan kullanılmamış günlere ilişkin prim hesaplanacak. Hesaplanan tutar, sigortayı yaptıran kişiye iade edilecek.Prim iadesi için başvuru yapılması gerekecek.Yeni alıcının DASK poliçesi tapuda kontrol edilecekKonut satışında tapu müdürlükleri veya yetkili idareler, yeni alıcının adına düzenlenmiş geçerli bir Zorunlu Deprem Sigortası bulunup bulunmadığını kontrol edecek.Böylece satışla birlikte eski ev sahibinin poliçesi yeni alıcıya geçmeyecek. Yeni alıcının kendi adına DASK poliçesi bulunması gerekecek.Satış dışındaki devirlerde 15 günlük bildirim süresiDüzenlemede satış dışındaki mülkiyet değişiklikleri için farklı bir uygulama öngörüldü.Miras veya diğer devir hallerinde sigorta sözleşmesi yeni ev sahibiyle devam edecek. Yeni ev sahibinin mülkiyet değişikliğini öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine veya acentesine bildirimde bulunması gerekecek.Yeni poliçe 24 saat içinde teslim edilecekBildirimin ardından sigorta şirketi veya acente de belirlenen süre içerisinde işlem yapmak zorunda olacak.Sigorta şirketi veya acente, bildirimi aldıktan sonra en geç 24 saat içerisinde, isim değişikliğini içeren yeni poliçeyi zeyilname olarak yeni ev sahibine teslim edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/istanbullular-dikkat-23-ve-30-agustosta-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108144160.html

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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), tapu