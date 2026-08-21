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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/vance-yeni-bir-safhaya-gectik-1108137438.html
Vance: Yeni bir safhaya geçtik
Vance: Yeni bir safhaya geçtik
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yaşanan savaşta yeni bir döneme girildiğini belirterek, Washington'ın elindeki en etkili aracın ekonomik baskı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T01:17+0300
2026-08-21T01:17+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın elindeki önemli kozlardan biri olduğunu belirtrek, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarına rağmen boğazdan yüksek miktarda petrol geçişini sağlamayı sürdürdüklerini savundu. Vance ayrıca, ABD'de akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ileri sürdü.Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlama sağlanması ve İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle cezalandırılması halinde bunun Tahran üzerinde ekonomik baskı oluşturacağını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abd-hazine-bakani-bessent-petrol-fiyatlarinda-anlamadigim-bir-artis-yasandi-1108136515.html
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abd, i̇ran
abd, i̇ran

Vance: Yeni bir safhaya geçtik

01:17 21.08.2026
© REUTERS Eric LeeJD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© REUTERS Eric Lee
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yaşanan savaşta yeni bir döneme girildiğini belirterek, Washington'ın elindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın elindeki önemli kozlardan biri olduğunu belirtrek, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarına rağmen boğazdan yüksek miktarda petrol geçişini sağlamayı sürdürdüklerini savundu. Vance ayrıca, ABD'de akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ileri sürdü.
Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlama sağlanması ve İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle cezalandırılması halinde bunun Tahran üzerinde ekonomik baskı oluşturacağını ifade etti:
Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik

Yapmaya çalıştığımız şey, sahada yeni bir gerçeklik yaratarak (nükleer) tesislerinin sadece yok edildiğini değil, bunları asla tekrar inşa etmeye çalışmayacaklarını güvenle söyleyebilmektir
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
TÜRKİYE
ABD Hazine Bakanı Bessent: Petrol fiyatlarında anlamadığım bir artış yaşandı
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