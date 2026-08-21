https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/vance-yeni-bir-safhaya-gectik-1108137438.html

Vance: Yeni bir safhaya geçtik

Vance: Yeni bir safhaya geçtik

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yaşanan savaşta yeni bir döneme girildiğini belirterek, Washington'ın elindeki en etkili aracın ekonomik baskı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T01:17+0300

2026-08-21T01:17+0300

2026-08-21T01:17+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106624631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb7b1316f4555100dfab1783f3d7ec05.jpg

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın elindeki önemli kozlardan biri olduğunu belirtrek, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarına rağmen boğazdan yüksek miktarda petrol geçişini sağlamayı sürdürdüklerini savundu. Vance ayrıca, ABD'de akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ileri sürdü.Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlama sağlanması ve İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle cezalandırılması halinde bunun Tahran üzerinde ekonomik baskı oluşturacağını ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abd-hazine-bakani-bessent-petrol-fiyatlarinda-anlamadigim-bir-artis-yasandi-1108136515.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran