https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/valilikten-uyari-zonguldakta-denize-girmek-yasaklandi-1108138316.html

Valilikten uyarı: Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Valilikten uyarı: Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tam gün, yarın ise saat 12.00’ye kadar denize girilmesini... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:08+0300

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Batı Karadeniz kıyılarında etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle kritik bir karar alındı. Zonguldak Valiliği, bölgede hakim olan riskli deniz koşulları gerekçesiyle il genelinde denize girişlerin geçici olarak yasaklandığını kamuoyuna duyurdu.Valilik koordinasyonunda alınan karar doğrultusunda, sahil şeridinde olası boğulma ve kaza risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Yasak Bugün Başladı: Yarın Öğleye Kadar SürecekValilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kısıtlama, bugün tam gün boyunca geçerli olacak. Önlemler kapsamında denize girme yasağı, yarın saat 12.00’ye kadar devam edecek. Belirtilen sürenin ardından deniz ve hava şartlarının seyrine göre durum yeniden değerlendirilecek.Can Güvenliği İçin Kritik ÇağrıZonguldak Valiliği açıklamasında vatandaşların ve tatilcilerin güvenliğine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:Yetkililer, sahil bantlarında ve plajlarda görevli ekiplerin kontrollerini sürdüreceğini belirterek yasağa eksiksiz uyulması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-artiyor-ama-marmarada-firtina-var-1108138086.html

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