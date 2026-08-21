https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-artiyor-ama-marmarada-firtina-var-1108138086.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor ama Marmara'da fırtına var

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor ama Marmara'da fırtına var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar yükseleceğini duyururken tek bir il için gök gürültülü sağanak uyarısı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:00+0300

2026-08-21T07:00+0300

2026-08-21T07:01+0300

yaşam

doğu anadolu

giresun

akdeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; batı ve güney kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacak. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu hava hakim olurken, kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağış geçişleri görülecek.Türkiye genelinde herhangi bir acil meteorolojik uyarı yayımlanmazken, denizlerde ve rüzgarın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Tek bir i̇lde sağanak sürprizi: Giresun'a dikkatÜlke genelinde açık bir gökyüzü beklenirken Karadeniz üzerinden gelen bulutlu sistem yalnızca tek bir bölgede yağış bırakacak. Rapora göre; Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in diğer kesimlerinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rize ve Samsun'da hava sıcaklığı 28°C, Trabzon'da 27°C, Amasya'da ise 33°C civarında ölçülecek. Batı Karadeniz'de ise Bolu 33°C, Düzce 34°C, Sinop 31°C ve Zonguldak 29°C ile güneşli bir gün geçirecek.İki bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtınamsı etkiRüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) öngörülüyor.Denizlerde de hareketlilik bekleniyor. Özellikle Van Gölü ve Batı Karadeniz sularında rüzgarın fırtınamsı şekilde 7 kuvvetine kadar çıkabileceği, Batı Karadeniz'in doğusunda dalga boyunun 3 metreye ulaşabileceği açıklandı.Büyükşehirler ve Ege-Akdeniz hattında termometreler yükseliyorSıcaklık artışının en belirgin hissedileceği bölgeler Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu olacak. Denizli 40°C ile günün en sıcak illerinden biri olurken, Manisa ve İzmir sırasıyla 39°C ve 35°C seviyelerinde seyredecek.İç Anadolu'da Eskişehir 36°C'ye ulaşırken, Konya ve Niğde sırasıyla 33°C ve 31°C seviyelerinde ölçülecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum 29°C, Kars 27°C, Van 31°C ve Malatya 33°C olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/sakaryada-uvey-baba-cinayeti-15-yasindaki-cocuk-tutuklandi-1108137326.html

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