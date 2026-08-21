https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-artiyor-ama-marmarada-firtina-var-1108138086.html
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor ama Marmara'da fırtına var
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor ama Marmara'da fırtına var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar yükseleceğini duyururken tek bir il için gök gürültülü sağanak uyarısı... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T07:00+0300
2026-08-21T07:00+0300
2026-08-21T07:01+0300
yaşam
doğu anadolu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; batı ve güney kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacak. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu hava hakim olurken, kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağış geçişleri görülecek.Türkiye genelinde herhangi bir acil meteorolojik uyarı yayımlanmazken, denizlerde ve rüzgarın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Tek bir i̇lde sağanak sürprizi: Giresun'a dikkatÜlke genelinde açık bir gökyüzü beklenirken Karadeniz üzerinden gelen bulutlu sistem yalnızca tek bir bölgede yağış bırakacak. Rapora göre; Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in diğer kesimlerinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rize ve Samsun'da hava sıcaklığı 28°C, Trabzon'da 27°C, Amasya'da ise 33°C civarında ölçülecek. Batı Karadeniz'de ise Bolu 33°C, Düzce 34°C, Sinop 31°C ve Zonguldak 29°C ile güneşli bir gün geçirecek.İki bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtınamsı etkiRüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) öngörülüyor.Denizlerde de hareketlilik bekleniyor. Özellikle Van Gölü ve Batı Karadeniz sularında rüzgarın fırtınamsı şekilde 7 kuvvetine kadar çıkabileceği, Batı Karadeniz'in doğusunda dalga boyunun 3 metreye ulaşabileceği açıklandı.Büyükşehirler ve Ege-Akdeniz hattında termometreler yükseliyorSıcaklık artışının en belirgin hissedileceği bölgeler Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu olacak. Denizli 40°C ile günün en sıcak illerinden biri olurken, Manisa ve İzmir sırasıyla 39°C ve 35°C seviyelerinde seyredecek.İç Anadolu'da Eskişehir 36°C'ye ulaşırken, Konya ve Niğde sırasıyla 33°C ve 31°C seviyelerinde ölçülecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum 29°C, Kars 27°C, Van 31°C ve Malatya 33°C olacak.
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doğu anadolu, giresun, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu, giresun, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor ama Marmara'da fırtına var
07:00 21.08.2026 (güncellendi: 07:01 21.08.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar yükseleceğini duyururken tek bir il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Marmara’nın doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte bölge bölge güncel hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; batı ve güney kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerine çıkacak. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu hava hakim olurken, kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağış geçişleri görülecek.
Türkiye genelinde herhangi bir acil meteorolojik uyarı yayımlanmazken, denizlerde ve rüzgarın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Tek bir i̇lde sağanak sürprizi: Giresun'a dikkat
Ülke genelinde açık bir gökyüzü beklenirken Karadeniz üzerinden gelen bulutlu sistem yalnızca tek bir bölgede yağış bırakacak. Rapora göre; Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in diğer kesimlerinde ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rize ve Samsun'da hava sıcaklığı 28°C, Trabzon'da 27°C, Amasya'da ise 33°C civarında ölçülecek. Batı Karadeniz'de ise Bolu 33°C, Düzce 34°C, Sinop 31°C ve Zonguldak 29°C ile güneşli bir gün geçirecek.
İki bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtınamsı etki
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) öngörülüyor.
Denizlerde de hareketlilik bekleniyor. Özellikle Van Gölü ve Batı Karadeniz sularında rüzgarın fırtınamsı şekilde 7 kuvvetine kadar çıkabileceği, Batı Karadeniz'in doğusunda dalga boyunun 3 metreye ulaşabileceği açıklandı.
Büyükşehirler ve Ege-Akdeniz hattında termometreler yükseliyor
Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği bölgeler Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu olacak. Denizli 40°C ile günün en sıcak illerinden biri olurken, Manisa ve İzmir sırasıyla 39°C ve 35°C seviyelerinde seyredecek.
İstanbul:
30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ankara:
33°C (Parçalı ve az bulutlu)
İzmir:
35°C (Az bulutlu ve açık)
Bursa & Çanakkale:
34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Adana & Antalya:
39°C (Parçalı ve az bulutlu)
Diyarbakır & Şanlıurfa:
39°C (Az bulutlu ve açık)
İç Anadolu'da Eskişehir 36°C'ye ulaşırken, Konya ve Niğde sırasıyla 33°C ve 31°C seviyelerinde ölçülecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum 29°C, Kars 27°C, Van 31°C ve Malatya 33°C olacak.