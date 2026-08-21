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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ukrayna-basini-zelenskiynin-eski-yardimcisiyla-ilgili-sorusturmada-budanovun-adi-da-geciyor-1108151490.html
Ukrayna basını: Zelenskiy’nin eski yardımcısıyla ilgili soruşturmada Budanov’un adı da geçiyor
Ukrayna basını: Zelenskiy’nin eski yardımcısıyla ilgili soruşturmada Budanov’un adı da geçiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerin de karıştığı suç örgütü soruşturması kapsamında görevden alınan eski Ofis Başkan Yardımcısı Mudraya hakkındaki... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T15:52+0300
2026-08-21T15:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
kirill budanov
yolsuzluk
vladimir zelenskiy
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Ukrayna basınının haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kara para aklamakla suçlanan eski Enerji Bakanı Herman Haluşçenko için gerekli kefalet bedelinin bulunması ve yasal hale getirilmesi görevini Kirill Budanov’a verdi.Budanov’un bu süreçte eski milletvekili ve müteahhit Maksım Mıkıtas’ı sürece dahil ettiği, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya’nın da ses kayıtlarında meseleyi çözerken sık sık üst yönetime atıfta bulunduğu ifade edildi.Devlet Başkanlığı Ofisi'nden bir kaynağın aktardığına göre Kirill Budanov, ses kayıtlarının yayımlanmasının ardından oldukça tedirgin bir tutum sergiliyor ve dışarıdan kimseyle bir araya gelmiyor.Yolsuzlukla mücadele organlarının yürüttüğü soruşturmanın seyrinin İrina Mudraya’nın vereceği ifadelere bağlı olduğu, bunun da Mudraya için gerekli kefalet bedelinin ne kadar hızlı toplanacağına göre şekilleneceği belirtiliyor.Daha önce Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), milletvekilleri ve Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerinin katılımıyla faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik ‘Forrest Gump’ kod adlı geniş çaplı bir operasyon yürüttüklerini duyurmuştu. NABU tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, görevden uzaklaştırılan İrina Mudraya’nın yanı sıra para aklama mekanizmasında Ukrayna Sens Bank yönetiminin de yer aldığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/kremlinden-kieve-masa-ile-koca-ayi-tepkisi-cizgi-filmlerle-savasmak-rejimin-cirkinligini-gosteriyor-1108151018.html
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), kirill budanov, yolsuzluk, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), kirill budanov, yolsuzluk, vladimir zelenskiy

Ukrayna basını: Zelenskiy’nin eski yardımcısıyla ilgili soruşturmada Budanov’un adı da geçiyor

15:52 21.08.2026
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYKirill Budanov
Kirill Budanov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerin de karıştığı suç örgütü soruşturması kapsamında görevden alınan eski Ofis Başkan Yardımcısı Mudraya hakkındaki suçlama belgesinde, İstihbarat Başkanı Budanov’un da adı geçiyor.
Ukrayna basınının haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kara para aklamakla suçlanan eski Enerji Bakanı Herman Haluşçenko için gerekli kefalet bedelinin bulunması ve yasal hale getirilmesi görevini Kirill Budanov’a verdi.
Budanov’un bu süreçte eski milletvekili ve müteahhit Maksım Mıkıtas’ı sürece dahil ettiği, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya’nın da ses kayıtlarında meseleyi çözerken sık sık üst yönetime atıfta bulunduğu ifade edildi.
Devlet Başkanlığı Ofisi'nden bir kaynağın aktardığına göre Kirill Budanov, ses kayıtlarının yayımlanmasının ardından oldukça tedirgin bir tutum sergiliyor ve dışarıdan kimseyle bir araya gelmiyor.
Yolsuzlukla mücadele organlarının yürüttüğü soruşturmanın seyrinin İrina Mudraya’nın vereceği ifadelere bağlı olduğu, bunun da Mudraya için gerekli kefalet bedelinin ne kadar hızlı toplanacağına göre şekilleneceği belirtiliyor.
Daha önce Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), milletvekilleri ve Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerinin katılımıyla faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik ‘Forrest Gump’ kod adlı geniş çaplı bir operasyon yürüttüklerini duyurmuştu. NABU tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, görevden uzaklaştırılan İrina Mudraya’nın yanı sıra para aklama mekanizmasında Ukrayna Sens Bank yönetiminin de yer aldığı belirtilmişti.
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