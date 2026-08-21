https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ukrayna-basini-zelenskiynin-eski-yardimcisiyla-ilgili-sorusturmada-budanovun-adi-da-geciyor-1108151490.html

Ukrayna basını: Zelenskiy’nin eski yardımcısıyla ilgili soruşturmada Budanov’un adı da geçiyor

Ukrayna basını: Zelenskiy’nin eski yardımcısıyla ilgili soruşturmada Budanov’un adı da geçiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerin de karıştığı suç örgütü soruşturması kapsamında görevden alınan eski Ofis Başkan Yardımcısı Mudraya hakkındaki... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T15:52+0300

2026-08-21T15:52+0300

2026-08-21T15:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

kirill budanov

yolsuzluk

vladimir zelenskiy

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Ukrayna basınının haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kara para aklamakla suçlanan eski Enerji Bakanı Herman Haluşçenko için gerekli kefalet bedelinin bulunması ve yasal hale getirilmesi görevini Kirill Budanov’a verdi.Budanov’un bu süreçte eski milletvekili ve müteahhit Maksım Mıkıtas’ı sürece dahil ettiği, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya’nın da ses kayıtlarında meseleyi çözerken sık sık üst yönetime atıfta bulunduğu ifade edildi.Devlet Başkanlığı Ofisi'nden bir kaynağın aktardığına göre Kirill Budanov, ses kayıtlarının yayımlanmasının ardından oldukça tedirgin bir tutum sergiliyor ve dışarıdan kimseyle bir araya gelmiyor.Yolsuzlukla mücadele organlarının yürüttüğü soruşturmanın seyrinin İrina Mudraya’nın vereceği ifadelere bağlı olduğu, bunun da Mudraya için gerekli kefalet bedelinin ne kadar hızlı toplanacağına göre şekilleneceği belirtiliyor.Daha önce Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) ve Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), milletvekilleri ve Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerinin katılımıyla faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik ‘Forrest Gump’ kod adlı geniş çaplı bir operasyon yürüttüklerini duyurmuştu. NABU tarafından yayımlanan ses kayıtlarında, görevden uzaklaştırılan İrina Mudraya’nın yanı sıra para aklama mekanizmasında Ukrayna Sens Bank yönetiminin de yer aldığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/kremlinden-kieve-masa-ile-koca-ayi-tepkisi-cizgi-filmlerle-savasmak-rejimin-cirkinligini-gosteriyor-1108151018.html

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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), kirill budanov, yolsuzluk, vladimir zelenskiy