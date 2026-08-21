https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/kremlinden-kieve-masa-ile-koca-ayi-tepkisi-cizgi-filmlerle-savasmak-rejimin-cirkinligini-gosteriyor-1108151018.html
Kremlin’den Kiev’e 'Maşa ile Koca Ayı' tepkisi: ‘Çizgi filmlerle savaşmak rejimin çirkinliğini gösteriyor’
Kremlin’den Kiev’e 'Maşa ile Koca Ayı' tepkisi: ‘Çizgi filmlerle savaşmak rejimin çirkinliğini gösteriyor’
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın dünyaca ünlü Rus çizgi filmi ‘Maşa ile Koca Ayı’nın yapımcılarına ve dağıtıcılarına yaptırım uygulama kararına sert tepki... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T15:28+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘Maşa ile Koca Ayı’nın yapımcılarına ve dağıtıcılarına yaptırım uygulama kararını değerlendiren Peskov, bu Rus çizgi filminin tüm dünyayı fethettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Kiev'in çizgi filmlere bile savaş açtığını belirten Peskov, “Bu durum Kiev rejiminin çirkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.Daha önce Zelenskiy, ‘Maşa ile Koca Ayı’ çizgi filminin yapımcı şirketine ve yayın hakkı sahiplerine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı. Kararla birlikte ‘Maşa ile Koca Ayı’nın Ukrayna genelinde yayınlanması yasaklanırken, sosyal medya platformlarına da Ukraynalı kullanıcılar için içeriğe erişim engeli getirme talimatı verildi.Animaccord stüdyosu tarafından üretilen ve 40’tan fazla dile çevrilen yapım, dünya çapındaki dev medya platformlarında milyarlarca izlenmeye ulaşmış durumda.Kuzey Akım saldırısı: ‘Avrupa enerjisine yönelik bir terör sabotajı’Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırılara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Patlamaları Avrupa'nın enerji altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak niteleyen Peskov, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un konuya ilişkin açıklamalarının şaşkınlık yarattığını ifade etti.Kuzey Akım projelerine yatırım yapan aktörlerin Avrupa'nın geleceğine katkı sağladığını belirten Peskov, “Bu projeye yatırım yapanlar, Avrupa ekonomisinin rekabet gücüne ve enerji güvenliğine sözde değil, fiilen katkıda bulunmuşlardı” dedi.26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamaların ardından Rusya Genel Başsavcılığı "uluslararası terör eylemi" soruşturması başlatmıştı. Peskov, Rusya'nın patlamalara ilişkin bilgi taleplerinin Batılı ülkelerce defalarca karşılıksız bırakıldığını yineledi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, maşa ile koca ayı, vladimir zelenskiy, yaptırım, kuzey akım, avrupa, polonya
Kremlin’den Kiev’e 'Maşa ile Koca Ayı' tepkisi: ‘Çizgi filmlerle savaşmak rejimin çirkinliğini gösteriyor’
15:28 21.08.2026 (güncellendi: 15:30 21.08.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın dünyaca ünlü Rus çizgi filmi ‘Maşa ile Koca Ayı’nın yapımcılarına ve dağıtıcılarına yaptırım uygulama kararına sert tepki gösterdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘Maşa ile Koca Ayı’nın yapımcılarına ve dağıtıcılarına yaptırım uygulama kararını değerlendiren Peskov, bu Rus çizgi filminin tüm dünyayı fethettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Bu çizgi film dünyayı iyiliğiyle, insancıllığıyla ve kelimenin iyi anlamıyla en güzel insani değerlerin propagandasıyla fethetti.”
Kiev'in çizgi filmlere bile savaş açtığını belirten Peskov, “Bu durum Kiev rejiminin çirkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.
Daha önce Zelenskiy, ‘Maşa ile Koca Ayı’ çizgi filminin yapımcı şirketine ve yayın hakkı sahiplerine yaptırım öngören kararnameyi imzaladı. Kararla birlikte ‘Maşa ile Koca Ayı’nın Ukrayna genelinde yayınlanması yasaklanırken, sosyal medya platformlarına da Ukraynalı kullanıcılar için içeriğe erişim engeli getirme talimatı verildi.
Animaccord stüdyosu tarafından üretilen ve 40’tan fazla dile çevrilen yapım, dünya çapındaki dev medya platformlarında milyarlarca izlenmeye ulaşmış durumda.
Kuzey Akım saldırısı: ‘Avrupa enerjisine yönelik bir terör sabotajı’
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırılara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Patlamaları Avrupa'nın enerji altyapısına yönelik bir terör eylemi olarak niteleyen Peskov, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un konuya ilişkin açıklamalarının şaşkınlık yarattığını ifade etti.
Kuzey Akım projelerine yatırım yapan aktörlerin Avrupa'nın geleceğine katkı sağladığını belirten Peskov, “Bu projeye yatırım yapanlar, Avrupa ekonomisinin rekabet gücüne ve enerji güvenliğine sözde değil, fiilen katkıda bulunmuşlardı” dedi.
26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamaların ardından Rusya Genel Başsavcılığı "uluslararası terör eylemi" soruşturması başlatmıştı. Peskov, Rusya'nın patlamalara ilişkin bilgi taleplerinin Batılı ülkelerce defalarca karşılıksız bırakıldığını yineledi.