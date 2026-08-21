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Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Sputnik Türkiye
Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Talebe dair açıklamayı Adalet Bakanı Gürlek yaptı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye, İsrail'in Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Moskovitch hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına başvurdu.Talebe dair açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabında paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bahceliden-israil-tepkisi-turkiyeyi-kiskirtmaktan-vazgecmelidir-1108145364.html
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akın gürlek, kırmızı bülten, benyamin netanyahu
akın gürlek, kırmızı bülten, benyamin netanyahu

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

14:44 21.08.2026 (güncellendi: 14:51 21.08.2026)
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi XBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi X
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Talebe dair açıklamayı Adalet Bakanı Gürlek yaptı.
Türkiye, İsrail'in Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Moskovitch hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına başvurdu.
Talebe dair açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabında paylaşıldı:
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir. Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında “İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanmaktadır. Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız.
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