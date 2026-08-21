https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/bahceliden-israil-tepkisi-turkiyeyi-kiskirtmaktan-vazgecmelidir-1108145364.html
Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir'
Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip "Türkiye’yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir." dedi. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T12:19+0300
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2026-08-21T12:58+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
i̇srail
türkiye
tepki
saldırı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye’yi kışkırtmaktan, Türkiye’nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir." dedi.İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne saldırısıMHP lideri Bahçeli yazılı açıklamasında İsrail'e açık bir çağrıda bulundu:'Türkiye'nin amacı savaşmak değil''Terörsüz Türkiye İsrail'in dengelerini sarstı''İsrail provokasyondan vazgeçmeli'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/msbden-israilin-ebu-zuhur-askeri-havaalani-saldirisina-iliskin-aciklama-uste-turk-askeri-var-miydi-1108121542.html
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devlet bahçeli, i̇srail, türkiye, tepki, saldırı
devlet bahçeli, i̇srail, türkiye, tepki, saldırı
Bahçeli'den İsrail tepkisi: 'Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir'
12:19 21.08.2026 (güncellendi: 12:58 21.08.2026)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip "Türkiye’yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye’yi kışkırtmaktan, Türkiye’nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir." dedi.
İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne saldırısı
MHP lideri Bahçeli yazılı açıklamasında İsrail'e açık bir çağrıda bulundu:
Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi, ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. 18 Ağustos 2026 tarihinde İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden İsrail saldırısı, devletlerin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka aykırı küstah tavrının yeni bir göstergesi olmuştur. İster tarihi yayılmacılığının ve hukuk tanımazlığının tezahürü, isterse de yaklaşan seçimlere dönük bir girişim olsun; yapılan hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye’yi kışkırtmaktan, Türkiye’nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte, kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya millî güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
'Türkiye'nin amacı savaşmak değil'
İsrail’in Suriye sahasında Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamleleri, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlamaya dönük arayışları ve bölgesel parçalanmayı teşvik eden yaklaşımları dikkatle takip edilmektedir. İsrail yönetiminin, Türkiye’nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye’nin amacı İsrail dâhil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye’nin barış iradesini zafiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
'Terörsüz Türkiye İsrail'in dengelerini sarstı'
Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephesini tahkim ederken, komşularının istikrarını kendi güvenliğinin ayrılmaz bir parçası saymakta; diplomasi, arabuluculuk, ekonomik iş birliği, insani yardım ve bölgesel sahiplenme üzerinden barış üretmeye çalışmaktadır. İsrail yönetimi ise Gazze’den Lübnan’a, Suriye’den İran’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kriz, çatışma ve insani yıkımla anılmaktadır. Terörsüz Türkiye’de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail’in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
'İsrail provokasyondan vazgeçmeli'
İsrail yönetimi bilmelidir ki Suriye sahasını sürekli genişleyen bir askerî müdahale alanına dönüştürmek, bölgesel güvenliği sağlamayacak; aksine İsrail’in çevresindeki istikrarsızlık ve husumet çemberini daha da genişletecektir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir. Suriye’nin etnik, dinî veya mezhepsel fay hatları üzerinden parçalanmasını hedefleyen her girişimin, Suriye ile birlikte bütün bölgeye istikrarsızlık getireceği unutulmamalıdır. Suriye topraklarında kalıcı işgal alanları oluşturulması, fiilî sınırların değiştirilmesi, tampon bölgelerin genişletilmesi veya herhangi bir etnik ve mezhebî unsurun jeopolitik amaçlarla araçsallaştırılması, Türkiye açısından kabul edilemezdir. Suriye’de güçlü, egemen, bütünlüğünü koruyan ve kendi vatandaşlarıyla sağlam bir hukuk ilişkisi kuran bir devlet yapısı tüm bölge ülkelerinin hayrına olacaktır.