https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/trump-kim-jong-un-ile-arkadas-olmak-istiyor-1108138687.html

Trump, Kim Jong Un ile arkadaş olmak istiyor

Trump, Kim Jong Un ile arkadaş olmak istiyor

Sputnik Türkiye

ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Ulchi Freedom Shield askeri tatbikatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:13+0300

2026-08-21T07:13+0300

2026-08-21T07:13+0300

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Trump, tatbikatın Kuzey Kore'ye karşı "uygunsuz ve kışkırtıcı" olduğunu savunarak Pentagon'a faaliyetleri azaltma talimatı verdi. Kararın ardından Seul yönetimi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, karardan önceden haberleri olmadığını kabul etti.ABD-Güney Kore ittifakında çatlaklar derinleşiyorGüney Kore, ABD ile yapılan tatbikatları ortak savunma taahhüdünün bir sembolü olarak değerlendiriyor. Ancak Washington'ın tek taraflı hamlesi, Seul'deki güvenlik endişelerini artırdı.Atlantic Council Kıdemli Uzmanı Jo Bee-yun, tatbikatın aniden kesilmesinin Güney Kore'nin ABD'ye olan güvenini sarsabileceğini belirtti. Güney Kore'de, Washington'ın ülkedeki 27 bin Amerikan askerini geri çekmesinden ya da Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü Seul'e danışmadan tanımasından endişe ediliyor.Seul yönetimi üzerindeki baskı sadece askeri alanda kalmıyor. Trump yönetimi, ticaret ile güvenlik konularını bir arada değerlendiriyor. ABD Başkanı, Güney Kore'nin ABD askerlerini barındırmak için ödediği yıllık 1 milyar doları yetersiz buluyor ve Seul'ün İran'a yönelik askeri hamlelere katılmamasını eleştiriyor.Nükleer silahlanma tartışması ve Seul'ün tepkisiGelişmelerin ardından Seul'de ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiği yönündeki sesler yükselmeye başladı. Sejong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheong Seong-chang, Güney Kore'nin kendi nükleer caydırıcılık kabiliyetini edinmesi gerektiğini savundu.Buna karşın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, diplomatik bir dil kullanarak Trump'ın kararını "barış sağlama yolunda cesur bir adım" olarak nitelendirdi. Lee Jae Myung, ülkesinin savunma bütçesini artıracağını ve kendi güvenliğinden sorumlu olması gerektiği fikrine katıldığını belirtti.Kim Jong Un ve Pyongyang'ın yaklaşımıTrump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yıl içinde tekrar bir araya gelmeyi beklediğini duyurdu.Ancak Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD Başkanı'nın temas iddialarını yalanlayarak tatbikatların küçültülmesinin Kuzey Kore açısından bir önem taşımadığını söyledi.Pyongyang yönetimi, nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini ve tatbikat boyutunun küçülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini vurguladı.Uzmanlar, Rusya ve Çin ile ilişkilerini güçlendiren Kim Jong Un'un, ABD ile masaya oturmak için nükleer devlet olarak tanınmaktan başka bir seçeneğe yanaşmayacağını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/trump-iranla-muzakereler-liderlik-belirsizligi-nedeniyle-zorlasiyor-1108137862.html

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donald trump, kim yo jong, asya & pasifik, abd, abd, seul, washington, pentagon, i̇şçi partisi (kuzey kore)