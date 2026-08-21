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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/trump-iranla-muzakereler-liderlik-belirsizligi-nedeniyle-zorlasiyor-1108137862.html
Trump: İran'la müzakereler liderlik belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor
Trump: İran'la müzakereler liderlik belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimindeki çok sayıda ismin öldürülmesinin Tahran ile yürütülebilecek müzakereleri zorlaştırdığını söyledi. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T03:34+0300
2026-08-21T03:34+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
ayetullah ali hamaney
mücteba hamaney
i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump, İran liderliğinden birçok kişinin öldürülmesinin İran ile müzakereleri karmaşıklaştırdığını söyledi.Trump verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri olarak seçildi. Atanmasından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı, ancak İran halkına yönelik çeşitli açıklamalar yaptı ve bu açıklamalar İran'ın resmi medya organları tarafından yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/vance-yeni-bir-safhaya-gectik-1108137438.html
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abd, donald trump, ayetullah ali hamaney, mücteba hamaney, i̇ran
abd, donald trump, ayetullah ali hamaney, mücteba hamaney, i̇ran

Trump: İran'la müzakereler liderlik belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor

03:34 21.08.2026
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimindeki çok sayıda ismin öldürülmesinin Tahran ile yürütülebilecek müzakereleri zorlaştırdığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran liderliğinden birçok kişinin öldürülmesinin İran ile müzakereleri karmaşıklaştırdığını söyledi.
Trump verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:
Sorunun bir kısmı, liderlerin çoğunun gitmiş olması. Anlaşma yapmak kolay değil. Kimin liderlik ettiğini kimse bilmiyor. İran'da çok etkiliydik ve onları askeri olarak tamamen bitirdik. İran'ın bazı füzeleri ve insansız hava araçları var, ancak bunları üretme kapasiteleri 5 ay öncesine kıyasla son derece düşük. İran kötü durumda çünkü enflasyon oranı yüzde 300'e ulaştı ve ordularının maaşlarını ödemiyorlar.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri olarak seçildi. Atanmasından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı, ancak İran halkına yönelik çeşitli açıklamalar yaptı ve bu açıklamalar İran'ın resmi medya organları tarafından yayınlandı.
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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