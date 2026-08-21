Trump: İran'la müzakereler liderlik belirsizliği nedeniyle zorlaşıyor

Sorunun bir kısmı, liderlerin çoğunun gitmiş olması. Anlaşma yapmak kolay değil. Kimin liderlik ettiğini kimse bilmiyor. İran'da çok etkiliydik ve onları askeri olarak tamamen bitirdik. İran'ın bazı füzeleri ve insansız hava araçları var, ancak bunları üretme kapasiteleri 5 ay öncesine kıyasla son derece düşük. İran kötü durumda çünkü enflasyon oranı yüzde 300'e ulaştı ve ordularının maaşlarını ödemiyorlar.