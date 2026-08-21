https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/tasmasiz-kopekten-kacarken-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-kopegin-sahibi-hakkinda-karar-verildi-1108146655.html

Tasmasız köpekten kaçarken düşen çocuk hayatını kaybetti: Köpeğin sahibi hakkında karar verildi

Tasmasız köpekten kaçarken düşen çocuk hayatını kaybetti: Köpeğin sahibi hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da tasmasız köpekten kaçarken düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berat Yücel'in ölümüyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan köpek sahibi adli... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T13:01+0300

2026-08-21T13:01+0300

2026-08-21T13:01+0300

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Ankara'da tasmasız köpeğin havlaması sonucu panikleyerek geri geri kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berat Yücel'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.Amcasına yardım için Ankara'ya gelmiştiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına göre olay, 15 Ağustos'ta meydana geldi. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel, malzeme almak amacıyla bir iş yerine doğru ilerlediği sırada, bir firmaya ait Alman kurdu cinsi köpek, aniden havlayarak üzerine hamle yaptı. Bu sırada panikleyerek geri geri kaçmaya çalışan Yücel, dengesini kaybedince sırt üstü beton zemine düştü. Bu sırada başını zemine çarpan ve bilinci kapanan Yücel, çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, köpeğin sahibi olduğu belirlenen Ü.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen ve "taksirle ölüme sebebiyet verme", "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sahipsiz-kediyi-olduren-kopegini-agizliksiz-gezdiren-kadina-95-bin-tl-ceza--1107960201.html

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