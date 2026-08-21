https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/suriyede-evde-patlama-3-olu-6-yarali-1108137977.html
Suriye'de evde patlama: 3 ölü, 6 yaralı
Suriye'de evde patlama: 3 ölü, 6 yaralı
Sputnik Türkiye
Suriye'de bir evde bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T04:42+0300
2026-08-21T04:42+0300
2026-08-21T04:42+0300
dünya
suriye
patlama
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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Ayn el-Kasab köyündeki bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, evde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocukların da olduğu belirtildi.Patlamanın nedenine ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde, evin içerisinde bulunan ve balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan patlayıcı maddelerin infilak etmesi üzerinde duruldu.Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/trump-iranla-muzakereler-liderlik-belirsizligi-nedeniyle-zorlasiyor-1108137862.html
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suriye, patlama
Suriye'de evde patlama: 3 ölü, 6 yaralı
Suriye'de bir evde bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Ayn el-Kasab köyündeki bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, evde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocukların da olduğu belirtildi.
Patlamanın nedenine ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde, evin içerisinde bulunan ve balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan patlayıcı maddelerin infilak etmesi üzerinde duruldu.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.