https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/suriyede-evde-patlama-3-olu-6-yarali-1108137977.html

Suriye'de evde patlama: 3 ölü, 6 yaralı

Suriye'de evde patlama: 3 ölü, 6 yaralı

Sputnik Türkiye

Suriye'de bir evde bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T04:42+0300

2026-08-21T04:42+0300

2026-08-21T04:42+0300

dünya

suriye

patlama

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Ayn el-Kasab köyündeki bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, evde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocukların da olduğu belirtildi.Patlamanın nedenine ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde, evin içerisinde bulunan ve balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan patlayıcı maddelerin infilak etmesi üzerinde duruldu.Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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