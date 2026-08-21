https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/siber-guvenlik-baskanligi-guvenlik-icin-harekete-gecti-47-farkli-gorev-alaninda-sozlesmeli-personel-1108150641.html

Siber Güvenlik Başkanlığı 'güvenlik' için harekete geçti: 47 farklı görev alanında sözleşmeli personel alınacak

Siber Güvenlik Başkanlığı 'güvenlik' için harekete geçti: 47 farklı görev alanında sözleşmeli personel alınacak

Sputnik Türkiye

Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel alacağını açıkladı. Ankara ve İstanbul'daki görevler için başvurular 11 Eylül'e... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T15:09+0300

2026-08-21T15:09+0300

2026-08-21T15:09+0300

türki̇ye

siber güvenlik başkanlığı

siber güvenlik

yapay zeka

bilişim

personel alımı

sözleşmeli personel

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin ulusal siber güvenlik kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek için uzman personel alımı yapacağını duyurdu. Siber tehdit istihbaratından adli bilişime, yapay zekadan kritik altyapı güvenliğine uzanan 47 farklı görev alanında istihdam yapılacak. Başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Hangi alanlarda personel alınacak? Aranan şartlar neler? Hangi alanlarda personel alınacak?Başkanlığın merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Alımlar; 47 farklı görev alanında, Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde gerçekleştirilecek.Personel alımı; Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zekâ, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsıyor.Siber olaylara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyorYeni uzmanların katılımıyla; siber tehditlerin erken tespiti ve analizinden siber olaylara müdahaleye, kritik altyapıların korunmasından güvenli dijital sistemlerin geliştirilmesine kadar uzanan geniş bir görev sahasında Başkanlığın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Başkanlık, Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemindeki nitelikli insan kaynağını güçlendirerek daha dirençli, güvenli ve bağımsız bir dijital gelecek için kurumsal kapasitesini genişletmeyi sürdürecek.Başvurular ne zaman sona erecek? Hangi şartlar aranıyor?Başvurular, 21 Ağustos – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında Başkanlık Kariyer Portalı kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek.Başvurular; lisans/ön lisans genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralamasının esas alındığı değerlendirme yöntemi doğrultusunda sıralanacak ve her görev alanı için ilan edilen kontenjanın dört katı aday sınav aşamasına davet edilecek. Sınavlar, pozisyon ve görev alanlarının niteliğine göre yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı yöntemlerle Ankara'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav aşamasındaki değerlendirmelere veri sağlamak amacıyla adaylara ayrıca kişilik envanteri uygulanacak. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/msb-tarihi-acikladi-sozlesmeli-er-ve-uzman-erbas-aliminda-basvuru-suresi-uzatildi-1107919985.html

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siber güvenlik başkanlığı, siber güvenlik, yapay zeka, bilişim, personel alımı, sözleşmeli personel