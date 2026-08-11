https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/msb-tarihi-acikladi-sozlesmeli-er-ve-uzman-erbas-aliminda-basvuru-suresi-uzatildi-1107919985.html
MSB tarihi açıkladı: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımında başvuru süresi uzatıldı
MSB tarihi açıkladı: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımında başvuru süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuru süresini... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T13:36+0300
2026-08-11T13:36+0300
2026-08-11T13:36+0300
türki̇ye
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sözleşme
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde gerçekleştirilecek personel teminine ilişkin yeni başvuru tarihini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, daha önce 9 Ağustos olarak belirlenen son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldı.Böylece başvurusunu henüz tamamlamayan adaylara ek süre tanınmış oldu.Hangi personel alımlarını kapsıyor?MSB'nin başvuru süresi uzatma kararı, üç ayrı personel temin sürecini kapsıyor.Buna göre süre uzatımı;Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026Bakanlığın açıklamasıyla birlikte sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026 olarak güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/tbmmde-28-donem-4-yasama-yili-bilancosu-21-kanun-15-uluslararasi-sozlesme-kabul-edildi-1107916952.html
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er, sözleşme, milli savunma bakanlığı (msb)
er, sözleşme, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB tarihi açıkladı: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımında başvuru süresi uzatıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuru süresini uzattı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde gerçekleştirilecek personel teminine ilişkin yeni başvuru tarihini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, daha önce 9 Ağustos olarak belirlenen son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldı.
Böylece başvurusunu henüz tamamlamayan adaylara ek süre tanınmış oldu.
Hangi personel alımlarını kapsıyor?
MSB'nin başvuru süresi uzatma kararı, üç ayrı personel temin sürecini kapsıyor.
2026 yılı 2. dönem sözleşmeli er temini, 2026 yılı 3. dönem uzman erbaş temini, 2026 yılı 4. dönem teknik sınıf uzman erbaş temini
başvuruları için geçerli olacak.
Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026
Bakanlığın açıklamasıyla birlikte sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026 olarak güncellendi.