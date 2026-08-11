https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/msb-tarihi-acikladi-sozlesmeli-er-ve-uzman-erbas-aliminda-basvuru-suresi-uzatildi-1107919985.html

MSB tarihi açıkladı: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımında başvuru süresi uzatıldı

MSB tarihi açıkladı: Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımında başvuru süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuru süresini... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T13:36+0300

2026-08-11T13:36+0300

2026-08-11T13:36+0300

türki̇ye

er

sözleşme

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde gerçekleştirilecek personel teminine ilişkin yeni başvuru tarihini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, daha önce 9 Ağustos olarak belirlenen son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldı.Böylece başvurusunu henüz tamamlamayan adaylara ek süre tanınmış oldu.Hangi personel alımlarını kapsıyor?MSB'nin başvuru süresi uzatma kararı, üç ayrı personel temin sürecini kapsıyor.Buna göre süre uzatımı;Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026Bakanlığın açıklamasıyla birlikte sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026 olarak güncellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/tbmmde-28-donem-4-yasama-yili-bilancosu-21-kanun-15-uluslararasi-sozlesme-kabul-edildi-1107916952.html

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er, sözleşme, milli savunma bakanlığı (msb)