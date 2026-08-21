https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/sakaryada-uvey-baba-cinayeti-15-yasindaki-cocuk-tutuklandi-1108137326.html
Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki A.Y.F. tutuklandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T00:48+0300
2026-08-21T00:48+0300
2026-08-21T00:48+0300
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sakarya
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
üvey baba
evlilik
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Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan 47 yaşındaki Aziz Dönmez ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki A.Y.F., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kayseride-12-yasindaki-cocugun-bicakladigi-uvey-baba-hayatini-kaybetti-1099779896.html
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sakarya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, üvey baba, evlilik, i̇kinci evlilik
sakarya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, üvey baba, evlilik, i̇kinci evlilik
Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki A.Y.F. tutuklandı.
Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan 47 yaşındaki Aziz Dönmez ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki A.Y.F., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.