Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/sakaryada-uvey-baba-cinayeti-15-yasindaki-cocuk-tutuklandi-1108137326.html
Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki A.Y.F. tutuklandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T00:48+0300
2026-08-21T00:48+0300
türki̇ye
sakarya
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
üvey baba
evlilik
i̇kinci evlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan 47 yaşındaki Aziz Dönmez ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki A.Y.F., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kayseride-12-yasindaki-cocugun-bicakladigi-uvey-baba-hayatini-kaybetti-1099779896.html
türki̇ye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, üvey baba, evlilik, i̇kinci evlilik
sakarya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, üvey baba, evlilik, i̇kinci evlilik

Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

00:48 21.08.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© AA
Abone ol
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki A.Y.F. tutuklandı.
Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan 47 yaşındaki Aziz Dönmez ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki A.Y.F., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
TÜRKİYE
Kayseri’de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti
30 Eylül 2025, 09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала