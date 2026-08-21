https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/sakaryada-uvey-baba-cinayeti-15-yasindaki-cocuk-tutuklandi-1108137326.html

Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sakarya'da üvey baba cinayeti: 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki A.Y.F. tutuklandı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

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cinayet masası

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i̇kinci evlilik

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Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan 47 yaşındaki Aziz Dönmez ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki A.Y.F., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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sakarya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, üvey baba, evlilik, i̇kinci evlilik