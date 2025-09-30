https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kayseride-12-yasindaki-cocugun-bicakladigi-uvey-baba-hayatini-kaybetti-1099779896.html

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti

Kayseri’de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan tartışmada 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba Hasan Puğu (31), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen... 30.09.2025

Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta dün meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Y.C.K. isimli çocuk, tartışma yaşadığı üvey babası Hasan Puğu’yu bıçakladı. Ağır yaralanan Puğu, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay evde çıkan tartışmada yaşandı15 katlı apartmanın 8’inci katında annesi, kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan Y.C.K.’nin, evde çıkan tartışma sırasında bıçakla saldırdığı öğrenildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Puğu’nun cenazesi, otopsi için morga gönderildi.Çocuk gözaltına alındıÜvey babasını bıçaklayan Y.C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

