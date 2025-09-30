Türkiye
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti
Kayseri’de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan tartışmada 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba Hasan Puğu (31), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta dün meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Y.C.K. isimli çocuk, tartışma yaşadığı üvey babası Hasan Puğu’yu bıçakladı. Ağır yaralanan Puğu, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay evde çıkan tartışmada yaşandı15 katlı apartmanın 8’inci katında annesi, kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan Y.C.K.’nin, evde çıkan tartışma sırasında bıçakla saldırdığı öğrenildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Puğu’nun cenazesi, otopsi için morga gönderildi.Çocuk gözaltına alındıÜvey babasını bıçaklayan Y.C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti

Abone ol
Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan tartışmada 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba Hasan Puğu (31), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta dün meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Y.C.K. isimli çocuk, tartışma yaşadığı üvey babası Hasan Puğu’yu bıçakladı. Ağır yaralanan Puğu, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay evde çıkan tartışmada yaşandı

15 katlı apartmanın 8’inci katında annesi, kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan Y.C.K.’nin, evde çıkan tartışma sırasında bıçakla saldırdığı öğrenildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Puğu’nun cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Çocuk gözaltına alındı

Üvey babasını bıçaklayan Y.C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
