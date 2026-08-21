https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/rusyadan-abdye-mesaj-diyaloga-acigiz-ancak-ilkelerimizden-taviz-vermeyiz-1108140150.html
Rusya'dan ABD'ye mesaj: Diyaloğa açığız ancak ilkelerimizden taviz vermeyiz
Rusya'dan ABD'ye mesaj: Diyaloğa açığız ancak ilkelerimizden taviz vermeyiz
Sputnik Türkiye
Moskova, Ukrayna krizinin çözümü için Washington ile diyaloğa açık olduğunu tekrarlarken, temel pozisyonlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T09:37+0300
2026-08-21T09:37+0300
2026-08-21T09:37+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına verdiği röportajda, ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Amerikan tarafının şu an yapıcı bir diyalog kurmaya istekli olduğunu ve Rusya'nın tutumunu anladığını belirten Ryabkov, asıl önemli olanın Washington'ın 'Kiev rejimini ve Rusya'nın stratejik yenilgisini hayal eden Avrupalı sponsorlarını ne ölçüde etkileyebileceği' olduğunu ifade etti.'Yeni fikirler değerlendirilecek'ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun barışçıl çözüme yönelik yeni fikirler sunma gerekliliğinden bahsettiğini hatırlatan Ryabkov, Amerikalıların çabalarının bu anlama gelmesi durumunda bu fikirleri dinlemeye hazır olduklarını kaydetti. Ryabkov, "Washington ile diyaloğa açık kalıyoruz, ancak bu, ilkesel pozisyonlarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.'Zaman Kiev'in aleyhine işliyor'Rus diplomat, zamanın her halükarda Kiev ve AB yanlılarının aleyhine işlediğini ve bununla yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurguladı.
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abd, sergey ryabkov, marco rubio, washington, ukrayna, rusya, ab
abd, sergey ryabkov, marco rubio, washington, ukrayna, rusya, ab
Rusya'dan ABD'ye mesaj: Diyaloğa açığız ancak ilkelerimizden taviz vermeyiz
Moskova, Ukrayna krizinin çözümü için Washington ile diyaloğa açık olduğunu tekrarlarken, temel pozisyonlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına verdiği röportajda, ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.
Amerikan tarafının şu an yapıcı bir diyalog kurmaya istekli olduğunu ve Rusya'nın tutumunu anladığını belirten Ryabkov, asıl önemli olanın Washington'ın 'Kiev rejimini ve Rusya'nın stratejik yenilgisini hayal eden Avrupalı sponsorlarını ne ölçüde etkileyebileceği' olduğunu ifade etti.
'Yeni fikirler değerlendirilecek'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun barışçıl çözüme yönelik yeni fikirler sunma gerekliliğinden bahsettiğini hatırlatan Ryabkov, Amerikalıların çabalarının bu anlama gelmesi durumunda bu fikirleri dinlemeye hazır olduklarını kaydetti.
Ryabkov, "Washington ile diyaloğa açık kalıyoruz, ancak bu, ilkesel pozisyonlarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.
'Zaman Kiev'in aleyhine işliyor'
Rus diplomat, zamanın her halükarda Kiev ve AB yanlılarının aleyhine işlediğini ve bununla yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurguladı.