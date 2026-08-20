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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kirima-iha-saldirisi-2-olu-biri-cocuk-4-yarali-1108136080.html
Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı
Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kırım’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:52+0300
2026-08-20T22:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kırım
simferopol
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya açıklamasında, Simferopol bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri çocuk olmak üzere üç kişinin de yaralandığını duyurdu.Ayrıca Saki bölgesindeki saldırılarda bir kişinin daha yaralandığı bildirildi. Bölge yetkilileri, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımın sağlanacağını belirtti.Rus ordusu, Ukrayna’nın aksine yalnızca askeri hedefleri vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/zelenskiyin-yakin-cevresine-yolsuzluk-darbesi-midas-sorusturmasinda-yeni-sebeke-cokertildi-1108133557.html
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simferopol
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rusya, kırım, simferopol, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, kırım, simferopol, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı

Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı

22:52 20.08.2026 (güncellendi: 22:53 20.08.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans aracı
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kırım’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi yaralandı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya açıklamasında, Simferopol bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri çocuk olmak üzere üç kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ayrıca Saki bölgesindeki saldırılarda bir kişinin daha yaralandığı bildirildi. Bölge yetkilileri, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımın sağlanacağını belirtti.
Rus ordusu, Ukrayna’nın aksine yalnızca askeri hedefleri vuruyor.
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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