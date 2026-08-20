https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kirima-iha-saldirisi-2-olu-biri-cocuk-4-yarali-1108136080.html

Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı

Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kırım’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T22:52+0300

2026-08-20T22:52+0300

2026-08-20T22:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

sivil kayıplar

sivil can kaybı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya açıklamasında, Simferopol bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri çocuk olmak üzere üç kişinin de yaralandığını duyurdu.Ayrıca Saki bölgesindeki saldırılarda bir kişinin daha yaralandığı bildirildi. Bölge yetkilileri, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımın sağlanacağını belirtti.Rus ordusu, Ukrayna’nın aksine yalnızca askeri hedefleri vuruyor.

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rusya, kırım, simferopol, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı