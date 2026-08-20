https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/kirima-iha-saldirisi-2-olu-biri-cocuk-4-yarali-1108136080.html
Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı
Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kırım’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:52+0300
2026-08-20T22:52+0300
2026-08-20T22:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kırım
simferopol
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106617705_0:27:1226:717_1920x0_80_0_0_636d18bfefbae2b9b3f0d41fa54f6699.png
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya açıklamasında, Simferopol bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri çocuk olmak üzere üç kişinin de yaralandığını duyurdu.Ayrıca Saki bölgesindeki saldırılarda bir kişinin daha yaralandığı bildirildi. Bölge yetkilileri, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımın sağlanacağını belirtti.Rus ordusu, Ukrayna’nın aksine yalnızca askeri hedefleri vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/zelenskiyin-yakin-cevresine-yolsuzluk-darbesi-midas-sorusturmasinda-yeni-sebeke-cokertildi-1108133557.html
rusya
kırım
simferopol
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106617705_118:0:1110:744_1920x0_80_0_0_db2b16090d2db359075af6e9abd57955.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kırım, simferopol, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, kırım, simferopol, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Kırım’a İHA saldırısı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı
22:52 20.08.2026 (güncellendi: 22:53 20.08.2026)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kırım’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi yaralandı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya açıklamasında, Simferopol bölgesine düzenlenen saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri çocuk olmak üzere üç kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ayrıca Saki bölgesindeki saldırılarda bir kişinin daha yaralandığı bildirildi. Bölge yetkilileri, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımın sağlanacağını belirtti.
Rus ordusu, Ukrayna’nın aksine yalnızca askeri hedefleri vuruyor.